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Система автоматизации сборки ABF включена в реестр отечественного ПО

Автоматизированная система сборки ABF (Automatic Build Farm), разработанная компанией АО «НТЦ ИТ РОСА», включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (реестровая запись №28826 от 28.07.2025). Об этом CNews сообщили представители АО «НТЦ ИТ РОСА».

ABF обеспечивает полный цикл подготовки программных пакетов — от получения исходных кодов до формирования финальных ISO-образов. Система уже более 10 лет находится в промышленной эксплуатации и доказала свою надежность на практике. Вся инфраструктура ABF размещена на территории России и полностью контролируется компанией, что исключает возможность внешнего вмешательства и внедрения незадекларированных возможностей.

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Благодаря использованию ABF и централизованного репозитория, РОСА обеспечивает стабильные обновления, предсказуемое поведение систем и высокую скорость вывода новых решений на рынок. Такой подход позволяет заказчикам как из госсектора, так и из промышленности, получать своевременные обновления, безопасные программные продукты, проверенные на совместимость друг с другом и гибкую адаптацию решений под свои задачи.

«ABF является фундаментом всей экосистемы РОСА. С ее помощью мы ежедневно формируем образы операционных систем, обновляем пакеты и сопровождаем тысячи компонентов, входящих в наши дистрибутивы. Включение системы в реестр Минцифры подтверждает ее стратегическое значение и полное соответствие требованиям технологического суверенитета», — сказал Алексей Киселев, руководитель разработки ОС РОСА.

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