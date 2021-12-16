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В МГТС назначен коммерческий директор

МГТС объявила о назначении с 1 декабря 2021 г. Дениса Казачкова на должность заместителя генерального директора – коммерческого директора МГТС.

В ведении Дениса Казачкова будут задачи по развитию коммерческого блока МГТС, разработке продуктовой стратегии компании, укреплению позиций МГТС на В2О- и В2В-рынках, монетизации существующей телеком-инфраструктуры.

Денис родился в 1981 г. В 2003 г. окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «юриспруденция». В 2009 г. окончил Институт магистерской подготовки Московского государственного университета экономики, статистики и информатики по программе профессиональной переподготовки Мастер делового администрирования (MBA General).

С 2001 г. по 2004 г. работал в различных российских телекоммуникационных компаниях: «Арктел», «Ххлайн», «Инвестэлектросвязь» (Corbina Telecom).

В 2004 г. начал работать в компании «Мастертел» на позиции менеджера по продажам, где в ноябре 2021 г. завершил свою карьеру в должности директора по работе с ключевыми клиентами.

За время работы в различных компаниях реализовал комплексные проекты по предоставлению услуг связи, Colocation, облачных сервисов для компаний X5 Group, Merlion, «Финам», «МВС групп», «Согаз», Московской школы управления Сколково и других.

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