Особенности внедрения ИТС в регионах: опыт ГК «Урбантех»

7 июня 2022 г. на крупнейшей ИТ-конференции «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» выступит Александр Дубинин, директор по региональному развитию ГК «Урбантех». Он расскажет о цифровизации транспортной отрасли и практике внедрения ИТС в регионах на примере реальных кейсов. Выступление запланировано в сессии «ИТ в госсекторе».

Согласно опросу, проведенному ГК «Урбантех» среди экспертов в области ИТС, были выявлены ключевые проблемы внедрения интеллектуальных транспортных систем в регионах России. Основные – отсутствие единой базы данных оборудования, высокие затраты на обслуживание и непредвиденный ремонт оборудования ИТС, а также нехватка кадров. Именно отсутствие специалистов, способных выявлять и решать проблемы с транспортным планированием, эксплуатацией ИТС и инфраструктурой транспортного комплекса, является камнем преткновения – отмечают 56% экспертов рынка.

Александр Дубинин расскажет о применяемом компанией комплексном подходе при разработке, внедрении и эксплуатации ИТС, результатах проектов в Махачкале, Московской области и Нижнем Новгороде.

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ГК «Урбантех» объединяет несколько технологических компаний, которые занимаются транспортным планированием городской инфраструктуры, внедряют интеллектуальные транспортные системы и создают цифровые двойники дорожной сети. Компания «Урбантех-М» с 2019 г. является сервис-провайдером по фотовидеофиксации Департамента Транспорта Правительства Москвы. С 2020 г. группа компаний участвует в проекте по внедрению ИТС в крупнейших городах Подмосковья и регионах России.