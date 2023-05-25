Операторов связи оштрафуют на миллиарды за отказ помогать спецслужбам

Госдума приняла закон о введении оборотных штрафов для операторов связи за невыполнение требований по внедрению СОРМ. Размеры штрафов будут исчисляться в процентах от выручки. Для операторов Москвы и Санкт-Петербурга это могут быть сотни миллиардов рублей.

Закон о наказании за невыполнение требований по СОРМ

Государственная дума приняла в третьем окончательном чтении закон об усилении административной ответственности для операторов связи за неисполнение требований по установке оборудования СОРМ (Системы оперативно-розыскных мероприятий). Соответствующие поправки вносятся в статью 13.46 КоАП - Кодекса об административных правонарушений.

За указанные нарушения вводятся оборотные штрафы. Размер штрафа для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц составит от 0,001 до 0,003 от размера выручки, полученной на реализации товара, на рынке которого совершено административное правонарушение, за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение.

Если правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации товара в предшествующем календарном году, то размер штрафа будет рассчитываться от суммы выручки за предшествующую дате выявления административного правонарушения части календарного года. В любом случае размер штрафа должен быть не менее 1 млн руб.

Фото: Билайн Госдума приняла закон о введении оборотных штрафов для операторов связи за невыполнение требований по внедрению СОРМ

За повторное нарушение размер штрафа составит от 0,01 до 0,03 от выручки за предшествующий дате нарушения календарный год. Минимальный размер штрафа также должен составить 1 млн руб. Выручка, полученная от реализации товара, определяется на рынке оказания соответствующего лицензии вида услуг связи субъекта федерации, на территории которого выявлено правонарушение.

Под неисполнением оператором требований в части установки СОРМ подразумевается осуществление таким оператором деятельности, в рамках выданной ему лицензии на оказание услуг связи на работу на определенной территории, при отсутствии выданного уполномоченным федеральным органом власти акта ввода в эксплуатацию технических средств либо подтверждения выполнения оператором связи утвержденного по согласованию с территориальным органом Федеральной службы безопасности (ФСБ) плана по внедрению технических средств для проведения оперативно-розыскных мероприятий на введенной в эксплуатацию сети электросвязи.

Как часто операторы связи не выполняют требования по СОРМ

В пояснительной записке к данному закону приводится статистика Роскомнадзора по числу выявленных нарушений, связанных с внедрением операторами связи требований СОРМ. В 2021 г. было выявлено 1,11 тыс. нарушений, из которых 206 приходится на юридические лица. В 2022 г. данные значения составили 867 и 177 соответственно.

В 2021 г. за соответствующие нарушения было вынесено 82 предписания и оформлено 246 штрафов на общую сумму 11,5 млн руб. В 2020 г. данные значения составили 151, 124 и 2,2 млн руб. соответственно.

Анализ судебной практики по рассмотрения материалов о подобного рода нарушениях показывает, что суды выносят наказания в виде наложения административного штрафа в размере менее минимального размера для индивидуальных предпринимателей или субъектов малого и среднего предпринимательства. А при одновременном выявлении нарушений, связанных с реализацией требований СОРМ по нескольким лицензиям, правонарушитель привлекается к ответственности как за совершение одного административного правонарушения.

Насколько могут оштрафовать операторов связи

Действующая редакция статьи 13.46 КоАП предусматривает для собственников или иных владельцев технологических сетей связи, имеющих уникальный идентификатор совокупности средств связи и иных технических средств в сети интернет, обязанности по установке средств СОРМ, наложением административного штрафа на юридических лиц в размере от 300 тыс. до 500 тыс. руб. За повторное нарушение размер штрафа составляет от 2 млн до 6 млн руб.

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По оценкам Минцифры, при введении оборотных штрафов расчетный размер штрафа для операторов связи составит в Москве и области от 50 млрд руб., в Санкт-Петерурге и Краснодарском крае - от 8 млрд до 25 млрд руб., в Тульской и Челябинской областях и Чеченской республике - от 1,6 млн до 2 млн руб. За повторные нарушения рассчетный размер штрафа в указанных регионах составит, соответственно, 500 млрд руб., 80-750 млрд руб. и 16-60 млрд руб. соответственно.

Во сколько обходится внедрение СОРМ

В пояснительной записке к закону указано, что стоимость оборудования для реализации требований СОРМ зависит от передаваемого оператором связи трафика и скорости передачи данных. Например, для скорости до 3 Гбит/с стоимость оборудования составит от 2 млн до 4,5 млн руб., для скорости от 3 до 6 Гбит/с - от 3 млн до 6 млн руб., для скорости от 6 до 10 Гбит/с - от 4 млн до 7,5 млн руб. При этом в указанную стоимость будут включены работы по монтажу и пусконаладке, услуги по хранению данных в течение трех лет и гарантийное обслуживание оборудования в течение одного года с даты поставки.

Для операторов связи, которые не имеют финансовой возможности приобрести оборудование для реализации требований СОРМ на начальном этапе своей деятельности, на рынке телекоммуникаций предоставляются услуги по реализации требований СОРМ без покупки оборудования. Такие услуги соответствуют требованиям законодательства по обеспечению требований СОРМ, подчеркивают авторы закон. Стоимость подключения услуги зависит от объема передаваемого трафика и составляет от 500 тыс. до 800 тыс. руб. с ежемесячной арендной платой от 55 тыс. до 110 тыс. руб. соответственно.

Таким образом, предлагаемой размер административного штрафа за нарушения, связанные с отказом от внедрения оборудования для реализации требований СОРМ, соразмерен затратам оператора связи на покупку указанного оборудования. А применение «оборотного штрафа» за отказ от реализации требований СОРМ на сетях связи сопоставимого со стоимость соответствующего оборудования или его аренды приведет к сокращению количества правонарушений в данной сфере, говорится в пояснительной записке к документу.

Как работает СОРМ

СОРМ позволяет спецслужбам получать данные об абонентах операторов связи и осуществляемых ими переговоров, включая телефонные разговоры, интернет-трафик, SMS и т.д. Ведомством, ответственным за работу системы, является ФСБ. Также доступ к данным СОРМ имеют Министерство внутренних дел (МВД), Федеральная служба охраны (ФСО), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН, Служба внешней разведки (СВР), Федеральная таможенная служба (ФТС), а в случаях угрозы национальной безопасности - также и Главное управление разведки Генштаба (ГРУ).

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В 2016 г. был принят антитерроистический пакет законопроектов («пакет Яровой»), который обязал операторов связи хранить данные о своих абонентах и совершенных ими переговорах в течение трех лет, а с 2018 г. - и содержимое самих переговоров. Содержимое телефонных переговоров должно храниться полгода, интернет-трафик - примерно месяц.