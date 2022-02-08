Наказана компания, притворяющаяся Роскомнадзором и выманивающая у бизнеса деньги

Власти наказали маскирующуюся под Роскомнадзор компанию, которая под угрозой огромных государственных штрафов не первый год навязывает бизнесу оформление документов для соблюдения закона о персональных данных.

Маскировка под госорган запрещена

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) поМоскве наказало организацию, именующую себя «Федеральным центром защиты персональных данных» (ООО «Единый центр сертификации») за нарушение законодательства о рекламе (статья 14.3 КоАП РФ). Надзорный орган посчитал, что компания неправомерно продвигала (а по сути навязывала) свои юридические услуги, создавая на рынке впечатление, что она является госструктурой и связана с Роскомнадзором.

Московское УФАС в ходе разбирательства по жалобе неназванного лица установило, что заявителю поступило от компании электронное письмо, в котором содержалась информация о необходимости принятия мер по защите персональных данных под угрозой привлечения к административной ответственности.

Комиссия УФАС пришла к выводу, что использование в наименовании отправителя обозначения «Федеральный центр защиты персональных данных», «а также использование в доменном имени обозначения rkn, сходное с латинское аббревиатурой Роскомнадзора, вводит потребителя рекламы в заблуждение путем создания представления (ассоциации) о принадлежности (причастности) адресата спорной рекламы к органам государственной власти либо об одобрении рекламируемых услуг органами государственной власти».

Установив факт нарушения закона о рекламе, комиссия УФАС передала материалы разбирательства должностному лицу для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

Эмблема организации, оштрафованной ФАС за попытки представляться госорганом и намеки на связь с Роскомнадзором для введения бизнеса в заблуждение

«В данном случае реклама была незаконной не только по способу распространения, но и по своему содержанию, — приводит сайт столичного УФАС слова замначальника отдела контроля над рекламной деятельностью и пресечения недобросовестной конкуренции Татьяны Шиловой. — Антимонопольным органом уделяется особое внимание рекламе, которая может создать впечатление о причастности частных организаций к государственным органам. Недопустимо использовать любые приемы и элементы, которые могут ввести потребителей в заблуждение».

На основании этих выводов «Единый центр сертификации» был привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 1 вышеупомянутой статьи 14.3 КоАП РФ. «В связи с тем, что общество привлекается к административной ответственности не впервые, было принято решение о назначении наказания в виде штрафа в размере 101 тыс. руб.», — отмечается в сообщении УФАС.

Отметим, что ремарка о привлечении компании к ответственности не в первый раз в контексте размера суммы взыскания выглядит несколько странно. Первая часть упомянутой статьи КоАП для юрлиц подразумевает наложение штрафа в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб. То есть столичное УФАС назначило провинившейся компании штраф всего на 1 тыс. руб. выше нижней границы предусмотренного взыскания.

Чем занималась нерадивая компания

Анализ базы решений ФАС дает основания предполагать, что вышеупомянутый штраф «Единому центру сертификации» был назначен по итогам разбирательства, которое завершилось еще в октябре 2021 г.

Тогда было установлено, что организация рассылала ненадлежащие «рекламные» письма с адреса postbox@rkn.moscow. Антимонопольный орган приводит выдержки из письма этой организации.

«Внимание! Уведомление о конфиденциальности. Информация, содержащаяся в данном электронном сообщении и приложениях к нему, адресована конкретному юридическому лицу (ИП) … Так как своими силами в установленные законом сроки вы не устранили изложенные нарушения, вам предлагается в течение 1 (одного) рабочего дня с момента направления данного уведомления, получить меры поддержки и уточнить интересующие вас вопросы в области действия закона № 152-ФЗ (о персональных данных; — прим. CNews)... В случае необходимости вам окажут помощь в разработке комплекта документов: согласно требованиям нормативно-правовых актов и актуализации данных в реестре Роскомнадзора. Получить консультацию и справочные материалы вы можете на сайте rkn.moscow, или нажав на кнопку “Получить поддержку”… Данное уведомление является индивидуальной офертой на получение информации от ООО «ЕЦС» ИНН 7805672696...».

По итогам разбирательства компании было предписано «в десятидневный срок прекратить нарушение законодательства Российской Федерации о рекламе».

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В домене rkn.moscow сейчас можно обнаружить сайт «Единого центра защиты персональных данных» (без слова «федеральный в названии»). Контактные данные, касающиеся физического адреса организации, не оставляют сомнений, что сайт принадлежит именно оштрафованному ООО.

Редакция CNewsобнаружила идентично наполненный сайт в домене rkn.expert. В оформлении обоих ресурсов использован «гербовый» орел со стилизованным ключом в когтях (см. рисунок).

Компания путает бизнесменов не первый год

На известном ресурсе habr.com можно обнаружить заметку пользователя под ником Loreweil от 12 января 2021 г. с упоминанием фигуранта разбирательства ФАС.

«Всем привет, в 2020 году прокатилась новая волна спама от так называемого Федерального центра по защите персональных данных СДС “Росконтроль”, — говорится в заметке. — Там все по классике — пугают операторов персональных данных миллионными штрафами и обещают решить все проблемы всего за каких-то 40 тыс. руб. Но история эта началась гораздо раньше».

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Далее автор приводит скриншоты и цитирует письмо от 16 апреля 2018 г. в реквизитах отправителя которого фигурирует ИНН вышеупомянутого ООО «Единый центр сертификации».

Письмо ни много ни мало содержало «Предписание о необходимости разработки системы защиты персональных данных, согласно федеральному закону 152-ФЗ». В нем сообщалось о предусмотренных для нарушителей штрафах и приостановке деятельности предприятия на 90 дней, а также предлагалось принять участие в «льготной федеральной программе» по оформлению всех нужных документов для соблюдения законодательства.

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По данным ЕГРЮЛ, ООО «Единый центр сертификации» было зарегистрировано в Санкт-Петербурге 13 мая 2016 г. Единственным учредителем и гендиректором заявлен Александр Катричко (участником других юрлиц не является).

По данным ФНС, с 2017 по 2020 гг. в компании трудился всего один человек. По данным «Контур. фокуса», по итогам 2020 г. выручка компании составила 15,2 млн руб. с приростом этого показателя на 53% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль оказалась на уровне 253 тыс. руб.

«Контур.фокус» также отмечает, что организация является действующим членом Торгово-промышленной палаты России.