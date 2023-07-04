Алтайский воздух в каждый дом: выпускница МГУ разработала инновационный очиститель воздуха

Изготовлена первая партия инновационных очистителей воздуха, которые придумала аспирантка МГУ Анастасия Рычагова. Проект вошел в топ-10 лучших стартапов федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

Компания делает компактные установки для очистки воздуха в жилых помещениях. Очистители воздуха назвали «Арукей». По-алтайски это значит «Чистый воздух»: команда стремится к тому, чтобы сделать воздух в помещениях таким же чистым, как на Алтае.

В качестве основного фильтра используется собственная разработка – биосорбент на основе компонентов искусственной почвы и микроорганизмов. Очиститель воздуха «Арукей» имеет вид кашпо с живым зеленым растением и в зависимости от площади помещения бывает настольным и напольным. Такие установки можно использовать в жилых домах, квартирах, офисах и на производственных площадях. Сейчас команда дополнительно разрабатывает интеграцию устройств с «умным домом» и приложение для осуществления климат-контроля в помещении через смартфон. По заверениям изобретателей, прибор улавливает из воздуха в помещении до 98% вредных для человека веществ.

Автор проекта Анастасия Рычагова начинала работать над очистителями, учась в бакалавриате факультета почвоведения МГУ. Идея родилась из научной задачи – разработать состав для засыпки отходов на мусорных полигонах, удерживающий токсичные газы и неприятные запахи.

«Можно сказать, что как стартап проект развивается только последние полгода. До этого была просто огромная научная работа. Я нашла состав, который сорбирует токсичные вещества, когда через него проходит воздух, и стала думать, где это можно применить. Параллельно меня очень беспокоила тема качества воздуха в жилых помещениях. В них много летучих веществ, которые пагубно влияют на здоровье человека. У нас не хватает чувствительности обонятельных рецепторов для того, чтобы их ощутить. По данным статистики, примерно каждый третий человек сейчас имеет приобретенные аллергические реакции или заболевания, связанные с качеством воздуха, особенно в мегаполисах. Многие даже не знают, что корень этого зла находится дома, где качество воздуха порой в несколько раз хуже, чем на улице. Поэтому в жилых помещениях нужно очищать воздух», – сказала Анастасия.

После того, как стало понятно, что у созданной субстанции есть коммерческий потенциал, девушка приняла участие в программе «Doing Business» МГУ, которая позволяет студентам естественно-научных специальностей попробовать себя в качестве предпринимателей. На курсах рассказывали про юридические, маркетинговые коммерческие и другие аспекты своего бизнеса. Кроме того, учащимся выделялся целевой грант на 6 месяцев.

После этого Анастасия отучилась в магистратуре «Высшей школы бизнеса» МГУ, а этим летом стала выпускником программы Moove в школе управления «Сколково». «Я поняла, что очень классно сопоставлять науку и предпринимательство, потому что можно не просто штамповать разработки. Ты можешь донести свое изобретение до людей, чтобы оно приносило пользу», – сказала Анастасия Рычагова.

На изготовление первой пилотной партии очистителей, которые готовятся к тестированию на предприятиях цементного холдинга и в сети медицинских центров, команда потратила около полутора млн руб., миллион из которых принесла победа в конкурсе «Студенческий стартап» в рамках «Платформы университетского технологического предпринимательства». Также стартап получил четыре крупных B2B-предзаказа и ряд предзаказов от конечных пользователей. «Около 10%—15% средств у нас ушло на маркетинг, 35% на доработку и тестирование образцов, 45% – на производство пилотной партии, все остальное – сырье и расходные материалы», – сказала автор проекта.

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Очистители воздуха «Арукей» производятся в России. На операционную окупаемость стартап планирует выйти в 2024 г., а к 2027 г. производить до 34 тыс. очистителей. Для этого команда ищет инвестора и производственную площадку, чтобы масштабировать процесс.

«Для стартапов самое главное в начале пути – это интегрироваться в сообщество. Мне нравится, что на всех мероприятиях, посвященных предпринимательству, я встречаю уже знакомых экспертов, с которыми могу свободно пообщаться. Это очень ценно. На ранних этапах стартап всегда уязвимый, незащищенный. Приятно ощущать, когда с тобой просто рядом стоит кто-то, уже имеющий опыт», – сказала Анастасия Рычагова.

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Федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» помогает раскрыть потенциал студентов, аспирантов и сотрудников вузов, а также создать инновационные решения и вывести их на рынок.

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За первый год реализации проект охватил 72 российских региона. Заработали 19 стартап-студий, более 30 тыс. студентов и сотрудников вузов прошли тренинги предпринимательских компетенций, а 170 тыс. – прокачали свои проекты и бизнес-идеи в рамках акселераторов и «Предпринимательских Точек кипения».

Стартовала грантовая программа «Студенческий стартап», по ней в 2022 г. отобрана одна тыс. проектов-победителей. Победители получают по 1 млн руб. В 2023 г. планируется поддержать уже 1,5 тыс. стартапов.