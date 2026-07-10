Разделы

Техника
|

В Петербургском Политехе разрабатывают комплекс, извещающий о пожаре до появления пламени

Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разрабатывают программно-аппаратный комплекс раннего обнаружения возгораний, который позволяет определить опасные газы и начало пожара на этапе тления, то есть раньше, чем появится пламя. Об этом CNews сообщили представители СПбПУ.

Проект выполняется при поддержке Фонда научно-технического развития СПбПУ в рамках Программы развития университета, реализуемой при содействии программы «Приоритет-2030».

На сегодняшний день существуют два основных подхода к изучению состава газовой фазы: спектрометрия/хроматография и применение газовых датчиков. Первый – достаточно точный, но дорогой и требует специальной подготовки проб, сложного оборудования и высококвалифицированного персонала. Второй же, как правило, реагирует только на один конкретный вид газа, но при этом может срабатывать и на посторонние газы, присутствующие в окружающей среде, то есть обладает перекрестной чувствительностью. Кроме того, существующие системы газового анализа требуют длительного накопления экспериментальных данных и не способны к быстрой адаптации под новые задачи.

datchik.jpg

СПбПУ

Программно-аппаратный комплекс (ПАК), разрабатываемый специалистами СПбПУ, позволяет выявлять и определять тип газа до начала открытого возгорания, на этапе тления, когда происходит незначительное выделение угарного газа. Разработка политехников представляет собой интеллектуальную систему, объединяющую двухмембранный МЭМС-сенсор с наноструктурированным оксидным слоем, предиктивную модель отклика датчика, генератор синтетических данных и нейросеть-трансформер. Двухмембранная архитектура обеспечивает независимое термическое профилирование (возможность раздельного программируемого управления температурой двух чувствительных элементов на одном микрочипе в реальном времени), время отклика составляет 1-3 секунды, а энергопотребление <50 мВт.

Также система имеет открытую для дообучения архитектуру и локализацию более >90%, поэтому цикл кастомизации ПАК составит всего 1-3 дня, в отличие, например, от существующих зарубежный аналогов, где он составляет 6-12 месяцев.

Фактически разрабатываемый политехниками проект формирует отечественную платформу интеллектуальной газовой сенсорики, снижая импортозависимость критически важных систем безопасности. Программно-аппаратный комплекс не конкурирует с массовыми дымовыми извещателями, а создает новый сегмент - предиктивную газовую аналитику для объектов, где цена простоя или ущерба исчисляется десятками миллионов, например, на предприятиях ТЭК, узлах железнодорожной и ИТ-инфраструктуры, на морских судах.

«Наш проект - это переход от парадигмы «накопления данных» к парадигме «проектирования данных». Мы не просто создали датчик, мы разработали целую экосистему: физическую модель процессов в сенсоре, которая генерирует обучающие данные для ИИ, верифицированный на реальных сигналах генератор обучающих данных и электронную обвязку компонентов. Это позволяет нашей системе учиться на предыдущем опыте работы и распознавать новые угрозы без полного переобучения. В результате работы ожидается переносимость моделей с реальных данных на смешанные с деградацией точности не более 5%, что является мировым уровнем. Тогда у России появится собственная платформа интеллектуальной газовой сенсорики, которая не уступает, а во многом превосходит зарубежные аналоги», - сказала руководитель проекта, ведущий научный сотрудник НИЛ «Нано- и микросистемная техника» Анастасия Кондратьева.

ИИ-трансформация BPM-систем: что происходит в 2026 году
ИИ-трансформация BPM-систем: что происходит в 2026 году цифровизация

В разрабатываемом в СПбПУ ПАК реализуется zero-shot detection для ранее не встречавшихся аналитов, то есть подход, позволяющий системе обнаруживать вещества (аналиты), которых она никогда не встречала в процессе обучения или калибровки.

По планам разработчиков, инновационный программно-аппаратный комплекс раннего обнаружения возгораний будет готов в 2027 г.

В дальнейших планах политехников - масштабирование ПАК на смежные направления. А именно, на экологический мониторинг (контроль выбросов), ольфактометрический контроль (измерение запаха по степени его воздействия на человека) в пищевой и парфюмерной промышленности, медицинскую диагностику (неинвазивный анализ выдыхаемого воздуха).

Кроме того, материалы проекта будут интегрированы в образовательные программы СПбПУ по направлениям нанотехнологий, ИИ и цифрового материаловедения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Искусственный интеллект в России: от пилотов к промышленной эксплуатации

ИИ-помощники программистов заставляют срабатывать антивирусы. Они считают, что их атакуют

Машина баз данных для работы в высоконагруженных системах: как выбрать?

Парадокс века: Древняя технология душит строительство ЦОДов и развитие ИИ

Наш ответ Apple: В России появилась суверенная мобильная экосистема. Что она умеет и зачем она российскому бизнесу?

Они «не амбициозны и сопротивляются». Гигантский российский ритейлер ищет сторонних консультантов для перевоспитания своей ИТ-команды

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще