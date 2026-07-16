В Перми создают робота для автоматизации уборки на животноводческих комплексах
Инженерную разработку студентов Пермского государственного аграрно-технологического университета (ПГАТУ) — умное решение для уборки в коровниках «Робот‑чистодел» – помог воплотить в действующий прототип Краснокамский ремонтно-механический завод. Устройство поможет автоматизировать одну из самых трудоёмких операций на фермах и сократить объём ручного труда. Об этом CNews сообщили представители ПГАТУ.
«Робот-чистодел» берет на себя рутинную и непростую работу — он автоматически убирает навоз: размягчает и собирает отходы вакуумной системой в герметичный бак. После уборки он дополнительно увлажняет пол — чтобы он не был скользким и животные не травмировались.
Достаточно один раз загрузить схему коровника — робот сам построит маршрут, выйдет на уборку по расписанию и вернётся на станцию, когда бак заполнится или сядет батарея. Если рядом окажется человек или корова, робот сразу снизит скорость или остановится. При длительном препятствии подаст звуковой сигнал.
Робот снижает объем ручного труда в агрохозяйствах и делает содержание животных более гуманным. А ещё он экологичнее привычной техники для уборки навоза — не выбрасывает выхлопные газы, а все отходы собирает в закрытые емкости.
Дмитрий Теплов, директор КРМЗ: «Сельское хозяйство становится одной из самых технологичных отраслей экономики. И это очень актуально сейчас: автоматизация помогает решать проблему дефицита кадров и повышать производительность. Важно и то, что подобные решения появляются у молодёжи. Когда вузы и производства работают вместе, студенты получают возможность создавать не абстрактные проекты, а технологии, которые могут найти применение в жизни. А современным заводам сегодня очень нужны инженеры с открытым, продвинутым взглядом на организацию процессов в АПК: те, кто способен увидеть узкие места в повседневной жизни агропредприятий и предложить технологичное решение».
Разработку представили трое студентов Института землеустройства, кадастра, инженерных и строительных технологий (ИЗКИСТ) — Сергей Веселицкий, Никита Моисеев и Никита Сметляев. Проект создавался в Студенческом конструкторском бюро университета и прошел акселерационную программу «АгроТехноУнивер». Защита прошла в формате «Стартап как диплом»: ребята показали не только прототип, но и бизнес‑план по выводу устройства на рынок.
«Программа «Стартап как диплом» направлена на вовлечение талантливых студентов в развитие экосистемы технологического предпринимательства, а также на поддержку бизнеса на начальной стадии. Такие работы формируют у студентов навыки, которые сразу нужны работодателям. Мы планируем поддерживать развитие этого проекта и содействовать его внедрению в партнёрских организациях», — сказала Людмила Кошелева, директор ИЗКИСТ.
КРМЗ, завод-производитель сельхозоборудования KRMZ Innovation и навесных фронтальных погрузчиков Frontlift — давний партнер пермского агровуза. Предприятие повышает качество подготовки будущих специалистов по заготовке кормов, а также помогает развивать в ПГАТУ центр компетенций по современным кормозаготовительным технологиям — для обучения и переподготовки действующих профессионалов АПК. Еще одна форма участия завода в жизни вуза — производственная практика и стажировка на КРМЗ для будущих конструкторов сельхозтехники, студентов инженерного факультета.