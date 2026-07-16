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В Перми создают робота для автоматизации уборки на животноводческих комплексах

Инженерную разработку студентов Пермского государственного аграрно-технологического университета (ПГАТУ) — умное решение для уборки в коровниках «Робот‑чистодел» – помог воплотить в действующий прототип Краснокамский ремонтно-механический завод. Устройство поможет автоматизировать одну из самых трудоёмких операций на фермах и сократить объём ручного труда. Об этом CNews сообщили представители ПГАТУ.

«Робот-чистодел» берет на себя рутинную и непростую работу — он автоматически убирает навоз: размягчает и собирает отходы вакуумной системой в герметичный бак. После уборки он дополнительно увлажняет пол — чтобы он не был скользким и животные не травмировались.

Достаточно один раз загрузить схему коровника — робот сам построит маршрут, выйдет на уборку по расписанию и вернётся на станцию, когда бак заполнится или сядет батарея. Если рядом окажется человек или корова, робот сразу снизит скорость или остановится. При длительном препятствии подаст звуковой сигнал.

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Пресс-служба ПГАТУ
«Робот-чистодел» берет на себя рутинную и непростую работу

Робот снижает объем ручного труда в агрохозяйствах и делает содержание животных более гуманным. А ещё он экологичнее привычной техники для уборки навоза — не выбрасывает выхлопные газы, а все отходы собирает в закрытые емкости.

Дмитрий Теплов, директор КРМЗ: «Сельское хозяйство становится одной из самых технологичных отраслей экономики. И это очень актуально сейчас: автоматизация помогает решать проблему дефицита кадров и повышать производительность. Важно и то, что подобные решения появляются у молодёжи. Когда вузы и производства работают вместе, студенты получают возможность создавать не абстрактные проекты, а технологии, которые могут найти применение в жизни. А современным заводам сегодня очень нужны инженеры с открытым, продвинутым взглядом на организацию процессов в АПК: те, кто способен увидеть узкие места в повседневной жизни агропредприятий и предложить технологичное решение».

Разработку представили трое студентов Института землеустройства, кадастра, инженерных и строительных технологий (ИЗКИСТ) — Сергей Веселицкий, Никита Моисеев и Никита Сметляев. Проект создавался в Студенческом конструкторском бюро университета и прошел акселерационную программу «АгроТехноУнивер». Защита прошла в формате «Стартап как диплом»: ребята показали не только прототип, но и бизнес‑план по выводу устройства на рынок.

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«Программа «Стартап как диплом» направлена на вовлечение талантливых студентов в развитие экосистемы технологического предпринимательства, а также на поддержку бизнеса на начальной стадии. Такие работы формируют у студентов навыки, которые сразу нужны работодателям. Мы планируем поддерживать развитие этого проекта и содействовать его внедрению в партнёрских организациях», — сказала Людмила Кошелева, директор ИЗКИСТ.

КРМЗ, завод-производитель сельхозоборудования KRMZ Innovation и навесных фронтальных погрузчиков Frontlift — давний партнер пермского агровуза. Предприятие повышает качество подготовки будущих специалистов по заготовке кормов, а также помогает развивать в ПГАТУ центр компетенций по современным кормозаготовительным технологиям — для обучения и переподготовки действующих профессионалов АПК. Еще одна форма участия завода в жизни вуза — производственная практика и стажировка на КРМЗ для будущих конструкторов сельхозтехники, студентов инженерного факультета.


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