«1С-Рарус» на 20% ускорил подготовку отчетности и расчет себестоимости в «Криогаз»

Компания «Криогаз» совместно «1С‑Рарус» перевела регламентированный учет с «1С:Управление производственным предприятием» на «1С:Управление холдингом 8». Проект позволил вдвое сократить время для сведения данных за месяц и на 20% ускорить формирование отчетности. Обеспечен корректный расчет себестоимости продукции с учетом специфики энергозатратного производства. Об этом CNews сообщили представители «1С‑Рарус».

Компания «Криогаз» производит и продает технические и медицинские газы, имеет девять производственных площадок в семи регионах России.

До проекта регламентированный учет в «Криогаз» вели в «1С:Управление производственным предприятием», используя несколько разрозненных баз по каждому юрлицу. Финансовой службе приходилось по несколько раз повторять одни и те же операции, формировать отчеты в разных информационных системах, а затем вручную консолидировать данные.

Совместно со специалистами «1С‑Рарус» было принято решение перенести регламентированный учет в «1С:Управление холдингом 8», сохранив производственный и оперативный учет в прежней системе.

Особое внимание уделили расчету себестоимости в бизнесе, где вместо привычного сырья основным ресурсом являются энергозатраты на разделение атмосферного воздуха. Совместная проектная команда «1С-Рарус» и «Криогаз» смоделировала, проработала и утвердила методологию учета прямых затрат и распределения условно-прямых и косвенных затрат и расчета фактической себестоимости в «1С:Управление холдингом».

Ключевые результаты проекта

Обеспечено корректное калькулирование полной фактической себестоимости по каждому виду продукции на всех переделах производственного процесса.

На 20% ускорена подготовка управленческой и регламентированной отчетности за счет объединения учета нескольких юрлиц в одной базе «1С:Управление холдингом» вместо четырех разрозненных баз «1С:УПП» и упрощения сбора отчетности.

Вдвое сократилось время закрытия месяца за счет автоматизации формирования деклараций и упрощения структуры регистров.

Оперативно формируется единая отчетность по продажам в разрезе всех юридических лиц благодаря переводу контура продаж в целевую систему и настройке аналитических отчетов.

Молчанов Илья Алексеевич, начальник ИТ-отдела, ООО «Криогаз»: «Мы сохранили привычный производственный контур и перенесли регламентированный учет в современную систему "1С:Управление холдингом". Сейчас мы уверенно опираемся на данные по всем юрлицам в единой системе, можем оперативно анализировать результаты и планировать дальнейшие инвестиции, не тратя время на сверку и ручную консолидацию».