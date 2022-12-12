Главные научные достижения 2022 года для отрасли ИКТ: выбор CNews

Фундаментальные и прикладные физико-химические исследования привлекают гораздо меньше внимания, чем новые мобильные приложения, однако именно они лежат в основе цифрового прогресса. Исследования 2022 г. в области квантового компьютинга и новых материалов могут «заработать» уже в ближайшие годы и даже в наступающем 2023 г. Как и в прошлые годы, CNews рассказывает о наиболее важных для ИКТ-рынка научных разработках.

Квантовые решения: все ближе к практическому использованию

О квантовых вычислениях говорят уже не первый год и понемногу квантовые компьютеры выходят из стен лабораторий. Так, в 2023 г. выпустить коммерческий квантовый компьютер планируют компания Fujitsu и японский физико-химический институт RIKEN. Последний — не новичок в суперпроизводительном компьютинге, в его активе — «Фугаку», лидер рейтинга топ-500 «классических» суперкомпьютеров июня 2020 г. и второй по мощи в топ-500 от ноября 2022 г.

Ученые из RIKEN уже в 2023 г. готовятся коммерциализовать разработки в сфере квантового компьютинга

В качестве основных сфер применения данных компьютеров названы решение задач квантовой химии (разработка новых материалов с заранее заданными свойствами и лекарств) и прогнозирование финансовых трендов. Из по-настоящему амбициозных задач — «открытие новых физических принципов».

В 2023 г. Fujitsu планирует запустить в RIKEN RQC-Fujitsu Cooperation Center полупроводниковый квантовый компьютер на 64 кубита, в 2024 г. будет построена система на более чем 100 кубитов и реализованы методы коррекции ошибок, а в 2026 г. число кубитов превысит 1 000.

Еще одна перспективная технология — квантовые сети передачи данных, «не поддающиеся взлому» (разве что только с помощью квантовых компьютеров). Исследователи из Технологического университета Делфта в Нидерландах и Университета науки и технологий Китая продемонстрировали коммуникации с квантовой телепортацией на расстояние более тысячи километров.

Однако для того, чтобы интегрироваться в существующую инфраструктуру, квантовым сетям понадобятся интерфейсы, которые соединят их с обычными, «неквантовыми» системами.

Кристаллы времени — теперь можно и посмотреть

Новым этапом в развитии квантовых компьютеров может стать применение так называемых кристаллов времени.

Кристалл времени или временной (темпоральный) кристалл — вид фазового состояния материи, при котором периодически меняется его структура без выделения или поглощения энергии. Красивое название этому состоянию выдано за то, что оно нарушает симметрию обращения времени или Т-симметрию (математическое преобразование в физике, при котором обращается знак переменной времени t, физические законы не должны изменяться в ходе такого обращения).

Также кристаллы времени нарушают базовые законы физики, противоречат второму началу термодинамики (любая замкнутая система стремится к энтропии) и первому закону Ньютона (тело находится в состоянии покоя или движения, если к нему не прилагается сила). Это невозможно в классической физике, но допустимо на квантовом уровне.

Предсказал теоретическую возможность существования кристаллов времени Фрэнк Вильчек (Frank Wilczek) еще в 2012 г. Экспериментальные работы, посвященные кристаллам времени, появились в 2016 г., однако проблема в том, что они разрушаются от любого контакта с окружающей средой, включая наблюдения извне. Кристалл существует, пока вы «не смотрите на него», что характерно для квантовой системы.

Установка по созданию кристаллов времени Гамбургского университета. Желтым цветом выделены холодные атомы, формирующие кристалл времени в оптическом резонаторе

В этом году исследователи из Института лазерной физики Гамбургского университета впервые добились успеха в создании кристалла времени, который самопроизвольно нарушает непрерывную симметрию перемещения во времени. И даже смогли его сфотографировать. Ученые использовали конденсат Бозе-Эйнштейна внутри оптического высокоточного резонатора. Исследователи наблюдали фазу предельного цикла, которая характеризуется возникающими периодическими колебаниями числа фотонов внутри резонатора, повторяющимся циклическим изменением плотности атомов.

Определив область стабильности в соответствующем пространстве параметров и продемонстрировав сохранение колебаний предельного цикла даже при наличии сильных временных возмущений, исследователи продемонстрировали устойчивость динамической фазы.

Пока кристаллы времени создаются в сложных экспериментальных условиях, требующих чрезвычайно низких температур и т. д. Однако лиха беда начало, квантовые компьютеры еще недавно тоже были, по сути, дорогостоящими экспериментальными игрушками.

Аккумуляторы: поиски замены литию продолжаются

Большая часть аккумуляторов — по-прежнему литий-ионные, однако попытки заменить литий с каждым годом все настойчивей. Причин тому несколько: запасы лития не бесконечны, он легко воспламеняется, безопасно утилизировать литиевые батареи в полном объеме пока не получается.

В 2023 г. может начаться выпуск натрий-ионных батарей, в которых применяются углеродные аноды и катоды из оксида натрия. У этих батарей меньше емкость, чем у литий-ионных, но зато они дешевле и стабильнее работают при низких температурах.

Натрий-ионные батареи содержат электроды на основе натрия и (обычно) жидкие электролиты с солями натрия. Когда эти батареи заряжаются, ионы натрия перемещаются от катода к аноду, а электроны проходят через внешнюю цепь. При разрядке происходит обратный процесс.

Также ведутся разработки с использованием кремниевых, графеновых и композитных электродов. Уже появились коммерческие образцы электродов на основе кремния, графеновые ожидаются до 2025 г. Они заменят графитовые аноды, применяемые в нынешних литий-ионных системах. Батареи с кремниевым анодом способны хранить в 20 раз больше энергии, чем с традиционными графитовыми.

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Ищут альтернативы и другим технологиям хранения электричества. Так, заменой свинцово-кислотных аккумуляторов могут стать жидкометаллические кальциево-сурмянистые элементы. Первые их образцы уже применяют в солнечных и ветряных электростанциях для стационарного хранения энергии, а тестирование коммерческих продуктов начнется в 2023 г. Они имеют жидкий кальциевый анод, жидкий катод с частицами сурьмы и используют солевой электролит. Такие аккумуляторы дешевле и безопаснее литий-железофосфатных и литий-титанатных, при этом дольше эксплуатируются и не требуют обслуживания.

Специалисты из МИСиС, Института проблем химической физики РАН, Сколтеха и РХТУ им. Д. И. Менделеева создали для ванадиевых аккумуляторов повышенной емкости новый углеродный композитный материал из углеродного волокна, искусственного графита и углерода. Испытания отечественных батарей этого типа стартуют в 2023 г.

В 2022 г. ученым также удалось совершить прорыв в разработке литий-серных батарей для электромобилей. Раньше такие батареи можно было перезарядить всего десяток раз, срок их службы сокращал рост литиевых дендритов. В Мичиганском университете смогли создать литий-серный аккумулятор емкостью 1268 мАч/г и сроком службы более 3500 циклов. Этого они добились с помощью биомиметической мембраны из арамидных нановолокон с пропиткой электролитным гелем. Она препятствует росту дендритов и предотвращает объединение атомов лития и серы в полисульфиды (что снижало емкость аккумулятора). Полисульфиды лития прилипают к арамидным нановолокнам, а ионы лития могут свободно перетекать от одного электрода к другому. Сера — намного более распространенное вещество, чем кобальт, применяемый в катодах литий-ионных аккумуляторов, поэтому «серные» элементы питания будут намного дешевле.

Новые материалы

Одна из проблем квантовых технологий — соответствующие системы могут устойчиво функционировать только при низких температурах. Одним из самых перспективных «квантовых» материалов считаются наноалмазы с точечными дефектами, нарушающими строение кристаллической решетки, такие, как азото-замещенные NV-центры. Их применение позволит квантовым системам работать при комнатных температурах. Ученые из Гонконгского университета разработали для NV-центров метод наноточной печати на квантовом уровне. Для этого они использовали электрический разряд жидких капель, содержащих наноалмазы. Эта технология открывает возможности производства устройств для квантовых вычислений и биодатчиков. При этом достигается высокая точность позиционирования, контроль на уровне отдельных дефектов и возможность получения наноалмазов произвольной формы.

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В 2022 году ученые из MIT нашли замену кремнию — арсенид бора. Это полупроводник с рядом интересных свойств, включая высокую теплопроводность. Он обладает высокой амбиполярной подвижностью носителей заряда. Это открывает широкие перспективы для развития электроники.

Для некоторых отраслей нужен полупроводник с высокой теплопроводностью и подвижностью электронов и дырок. Кристалл арсенида бора демонстрирует одновременно высокую подвижность электронов и дырок при комнатной температуре. Исследователи сообщили о подвижности 1600 кв. см/(В·с) при использовании для измерения электрической подвижности и теплопроводности метода оптической переходной решетки.

Для создания высокопроизводительных систем рассматриваются также возможности использования спинового льда. В его кристаллической решетке молекулы воды заменены на магнитные нанокристаллы. Это приводит к появлению квазичастицы, которая напоминает по свойствам магнитный заряд, не привязанный к физическому носителю.

Наномагниты в спиновом льде образуют решетку кагомэ — тришестиугольную мозаику. В ячейке такой решетки шесть магнитов, и каждый из них имеет два состояния спинов. При сверхнизких температурах спины атомов выстраиваются таким образом, что одна часть из них обращена внутрь ячейки, а другая — наружу. Это дает 64 потенциальных магнитных состояния.

Работы в области такого льда ведутся во многих институтах, в частности — в российском Институте физики твердого тела.

Механизм образования магнитных монополей и переориентации магнитной структуры при их движении. Слева — ориентации магнитных моментов в спиновом льде. Переворот магнитных моментов, указанных черными стрелками, нарушает это правило. Пара монополей всегда связаны струной Дирака из магнитных моментов, ориентированных вдоль темной линии. Справа — фазовая диаграмма спинового льда

В исследовании ученых из швейцарских Института Пауля Шеррера и Федерального института технологий массивы ячеек содержали несколько тысяч наномагнитов, что давало огромное количество магнитных состояний. В ходе исследований удалось построить наноразмерные магнитные мосты между кристаллами — реакция кристаллов стала более предсказуемой. Исследовалось и изменение состояний наномагнитов с течением времени. Ученым удалось также определить конфигурации магнитных спинов, возникающих в момент фазового перехода.

Если создать очень маленькие магнитные частицы и направить в нужную сторону их спины или собственные моменты импульса, понизив температуру до значений, близких к абсолютному нулю, то спиновый лед можно применять для высокопроизводительных систем. Например, для прогнозирования погоды и состояний финансовых рынков (ну а как же без них), распознавания изображений. Однако, по текущим оценкам ученых, такой компьютер будет создан еще нескоро.