Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

Hinton Geoffrey Хинтон Джеффри


УПОМИНАНИЯ


11.09.2025 Глава Airbnb: те, кто лишится работы из-за ИИ, могут пойти в повара, массажисты и сантехники 2
12.07.2024 Без цензуры и права на ошибку: чего ждать от ИИ в 2024 году 1
13.06.2023 ИИ надо обуздать. Всего через два года он «сможет убить множество людей» 2

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Hinton Geoffrey и организации, системы, технологии, персоны:

Google DeepMind 58 2
Google LLC 12083 1
Anthropic 41 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1544 1
Microsoft Corporation 25047 1
OpenAI 313 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1592 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1172 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16440 3
Turing Test - Тест Тьюринга - эмпирический тест - может ли машина мыслить 50 1
SLM - Software Lifecycle Management - Управление жизненным циклом программного обеспечения 48 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 395 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 290 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 522 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6034 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25156 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1478 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3196 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3713 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5079 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2269 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1965 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8429 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25488 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1386 1
Google - BERT - Bidirectional Encoder Representations from Transformers 24 1
OpenAI ChatGPT 462 1
FreePik 1284 1
Кодекс этики ИИ - Кодекс этики искусственного интеллекта 10 1
Sunak Rishi - Сунак Риши 8 1
Clifford Matt - Клиффорд Мэтт 2 1
Водясов Алексей 222 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52985 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13480 2
Земля - планета Солнечной системы 10565 1
Россия - РФ - Российская федерация 152970 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2864 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1278 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31064 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50259 1
Ядерное оружие - ядерные боеприпасы - атомное оружие 193 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3243 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6700 1
Биологическое оружие - Бактериологическое оружие - Химическое оружие - Chemical Biological Warfare - Chemical Agents and Battlefield Mobility 24 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1947 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6420 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1852 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19821 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5170 1
Цензура - Свобода слово 506 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8830 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7710 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9379 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3408 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 239 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 28 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383352, в очереди разбора - 733703.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще