Hinton Geoffrey Хинтон Джеффри
УПОМИНАНИЯ
Hinton Geoffrey и организации, системы, технологии, персоны:
|Google DeepMind 58 2
|Google LLC 12083 1
|Anthropic 41 1
|Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1544 1
|Microsoft Corporation 25047 1
|OpenAI 313 1
|U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1592 1
|ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1172 1
|ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 1
|Google - BERT - Bidirectional Encoder Representations from Transformers 24 1
|OpenAI ChatGPT 462 1
|FreePik 1284 1
|Кодекс этики ИИ - Кодекс этики искусственного интеллекта 10 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52985 2
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13480 2
|Земля - планета Солнечной системы 10565 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152970 1
|CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 239 1
