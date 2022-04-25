Запад увидел в российских программистах террористов. Им запрещают кодить для объектов критической инфраструктуры
Власти Германии распорядились запретить российским программистам работать над ПО, использующимся в критически важных объектах инфраструктуры – в водопроводных и интернет-сетях, в электросетях и т. д. Чиновники опасаются, что через них Россия внедрит в эти сети ПО, способное парализовать их работу.
Программисты становятся изгоями
Россияне, работающие программистами на немецкие компании, столкнулись с ограничением доступа к обслуживанию систем жизненно важной инфраструктуры, сообщает издание WirtschsaftsWoche. Это не прихоть руководства этих компаний – они подчиняются распоряжению властей Германии.
Отлучить программистов с российским происхождением от любой работы, связанной с жизненно важной инфраструктурой, распорядилось Министерство внутренних дел Германии. В числе тех, кто внял этим требованиям, оказалась и компания Deutsche Telekom – крупнейший оператор связи в Германии и один из крупнейших в Европе и мире.
Согласно распоряжению, россиянам полностью закрыт доступ к обслуживанию, в частности, электросетей, оборудования водоснабжения, а также сетей интернета. Не исключено, что ограничения распространяются и на другие сферы деятельности. Но в данном случае это никак не связано с дискриминацией россиян – явлением, ставшим массовым за границей. Все дело в страхах властей.
По информации издания Handelsblatt, на конец марта 2022 г. на оператора работали тысячи россиян, притом многие из них находились на территории России и выполняли свои обязанности удаленно. Handelsblatt раскритиковало Deutsche Telekom, назвав столь тесную его связь с Россией «рискованной стратегией» (Eine riskante Strategie).
Чего боится Германия
Распоряжение немецкого МВД – это мера предосторожности, пишет WirtschsaftsWoche. Германия всерьез опасается, что российские программисты, работающие за рубежом, могут стать секретным орудием российских властей против Европы и других регионов, отвернувшихся от России и учинивших против нее беспрецедентный объем санкций.
По информации издания, в руководстве Германии боятся, что Россия будет оказывать давление на разработчиков программного обеспечения, нанятых немецкими компаниями, чтобы они устанавливали хорошо замаскированные диверсионные программы в софт, который они обслуживают и развивают. WirtschsaftsWoche пишет, что это своего рода виртуальные бомбы замедленного действия, которые можно активировать удаленно.
Опасный софт, интегрированный в системы жизнеобеспечения городов и других населенных пунктов, может привести к сбою оборудования или к выходу из строя всей ИТ-системы. Именно в стремлении предотвратить этот сценарий на МВД Германии и распорядилось урезать российских программистов в правах доступа.
Почему именно Deutsche Telekom
Пример Deutsche Telekom показателен в том плане, как крупная компания с гигантским капиталом и огромным влиянием на рынок безропотно подчиняется решению чиновников. Причина этого в данном случае в том, что Deutsche Telekom, несмотря на размеры своего бизнеса, является компанией с госучастием. Германия владеет большей частью акций этого телеком-гиганта.
Deutsche Telekom оказался в числе последних, кто начал как-то ограничивать в правах своих работников российского происхождения. Запад стал отворачиваться от России после начала спецоперации в последних числах февраля 2022 г., однако спустя месяц после этого Deutsche Telekom по-прежнему полагался на российских программистов.
Программисты нужны на родине
После начала спецоперации в России стартовал стремительный отток ИТ-специалистов, в том числе программистов. Они уезжают десятками тысяч, и это статистика лишь за февраль и март 2022 г. В апреле 2022 г. число покинувших страну ИТ-кадров может перевалить за 100 тыс. человек.
Однако отношение к российским специалистам в ИТ-сфере, подобное тому, что демонстрируют Deutsche Telekom и другие компании по указке властей, может подтолкнуть их вернуться на в Россию или, если они ее не покидали, перестать удаленно работать на западные компании.
Возвращаться им есть куда. CNews писал, что крупные компании, в частности, «Яндекс», уже приступили к индексации (повышению) зарплат своим ИТ-специалистам, чтобы повысить свою привлекательность как работодателя среди кадров, осведомленных об уровне зарплат на Западе. Аналогичную стратегию начинает применять и «Авито».
Другие ИТ-компании занялись набором новых сотрудников в свой штат. Так, «Лаборатория Касперского» намерена в обозримом будущем создать приблизительно 1000 рабочих мест, в том числе и в сфере исследований и разработки. Помимо этого, она тоже занимается пересмотром зарплат своих специалистов – в апреле 2022 г. они выросли на 20%.