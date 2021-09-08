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«Яндекс» запустит первое беспилотное такси в московском районе Ясенево

«Яндекс» запустит тестирование беспилотного такси в Москве. Машины начнут возить первых пассажиров осенью 2021 г. в районе Ясенево на юге столицы.

Сервис будет открываться постепенно и на этапе тестирования будет доступен ограниченному числу пользователей. Для того чтобы принять участие в тестировании, нужно подать заявку на сайте проекта. Это может сделать любой, кому исполнилось 18 лет.

Сервис будет работать в окрестностях станций метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк». Пользователи смогут вызвать беспилотное такси в приложении «Яндекс Go», доехать на нём до метро, съездить в торговый центр или спортзал. Ясенево — один из самых больших районов Москвы, и поездки на такси внутри района здесь очень популярны.

Старт в Ясенево — это первый этап большого проекта «Яндекса» по запуску беспилотных такси. Со временем машин будет становиться больше, увеличится количество мест, откуда и куда на них можно уехать, а вызывать беспилотное такси сможет всё больше и больше людей.

Беспилотные автомобили «Яндекса» ездят по дорогам Москвы уже несколько лет. По действующим законам, в каждой поездке за рулём машины должен сидеть водитель-испытатель. Однако в 2021 г. в России вступил в силу закон об экспериментальных правовых режимах, который частично снимает ограничения для тестирования беспилотных технологий. Благодаря этому беспилотные автомобили «Яндекса» смогут ездить без водителя за рулём и использоваться в качестве такси в пределах определённой территории.

«Яндекс» начал первые испытания беспилотного такси летом 2018 г. в Иннополисе. За три года в Иннополисе пассажиры совершили более 20 тыс. поездок. Всего беспилотные машины «Яндекса» проехали уже более 14 млн километров по дорогам общего пользования в России, США и Израиле.

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