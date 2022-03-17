Правительство России утвердило программу ЭПР по эксплуатации беспилотного транспорта

Правительством России 17 марта 2022 г. принято постановление «Об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и утверждении программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств».

«Внедрение беспилотного транспорта с применением технологий ИИ является частью программы цифровой трансформации российской экономики. Принятый Правительством первый экспериментальный правовой режим позволил ускорить этот процесс и снять нормативные барьеры для запуска проекта. При условии успешного прохождения испытаний беспилотные автомобили могут стать органичной частью городской инфраструктуры уже к 2025 г. Кроме того, ЭПР позволят отечественным разработчикам внедрять передовые решения, что в сложившейся ситуации особенно важно для обеспечения технологической развития страны. В ближайшее время компания-разработчик сможет применять беспилотный транспорт в Москве, Иннополисе Республики Татарстан и федеральной территории «Сириус», – отметил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Согласно программе ЭПР беспилотный транспорт на улицах Москвы, в городе Иннополис (Республика Татарстан) и федеральной территории «Сириус» сможет эксплуатироваться с водителем-испытателем в салоне, а без его присутствия в салоне – на территории города Иннополис (Республика Татарстан) и центра «Сколково».

Проекты постановления и программы экспериментального правового режима разработаны Минэкономразвития России в соответствии с федеральным законом «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации».

«Именно сейчас прикладные информационные технологии наиболее востребованы бизнес-сообществом, у которого появится возможность развития в новых отраслях, а для экономики страны – новые горизонты. В текущих условиях очень важно продолжать реализацию технологической повестки, помогать бизнесу тестировать и внедрять инновации. Рассчитываем, что в случае успеха эксперимента масштабирование и коммерциализация цифровых технологий станет одной из точек экономического роста», – отметили в пресс-службе Минэкономразвития.

Беспилотные автомобили, участвующие в эксперименте, разработаны специалистами компании «Яндекс». По истечении 20 дней с даты издания постановления станет возможной эксплуатация беспилотных автомобилей в двух режимах: с водителем-испытателем в салоне (на пассажирском сиденье, справа от места водителя), и без водителя-испытателя в салоне, при необходимости для удаленной поддержки может подключится оператор.

Илья Зуев, «Райффайзен банк»: Передовые технологии не помогут, если в ИБ-процессах отсутствуют качество и полнота ИТ в банках

Эксперимент сделает возможным использование беспилотных автомобилей в качестве такси в Москве. Первой зоной для запуска беспилотных такси выбран район Ясенево – между станциями метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк».

Вызвать беспилотное такси можно будет в приложении «Яндекс Go». Стоимость поездки не будет отличаться от цены за поездку в обычном такси, отметили в «Яндексе».

«Живое» тестирование технологий поможет через 3 года изменить общее регулирование – внедрить «беспилотники» максимально безопасно и эффективно. Данный ЭПР открывает череду экспериментальных режимов, по которым Минэкономразвития России подготовило соответствующие решения, мы совместно на площадке организации «Цифровая экономика» готовим еще несколько предложений, направленных на внедрение самых современных технологий и, соответственно, рост качества жизни граждан», – сказал Дмитрий Тер-Степанов, заместитель генерального директора, директор по направлению «Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика».