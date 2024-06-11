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Цифровизация Внедрения
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«СберКорус» и Мосгортранс перевели на электронные путевые листы семь автобусных парков Москвы и выпустили более 85 тыс. ЭПЛ на маршрутах городского наземного транспорта

Цифровая платформа для электронного документооборота «СберКорус» совместно с Мосгортрансом, основным в столице оператором наземного городского пассажирского транспорта, подвели итоги первых месяцев внедрения сервиса электронных путевых листов (ЭПЛ) для водителей.

С начала 2024 г. «СберКорус» и Мосгортранс внедрили решение ЭПЛ на семи площадках: в автобусных парках «Очаково», «Коньково», «Ясенево», «Андропова», «Нагатино», «Домодедовская», а также в Доме для электробусов «Красная Пахра». Об этом CNews сообщили представители «СберКоруса».

Сейчас на этих площадках ежедневно выпускается до 2 тыс. ЭПЛ, а суммарное количество выпущенных с марта 2024 г. цифровых перевозочных документов составило более 85 тыс. Уже более 3,5 тыс. водителей Мосгортранса используют в работе ЭПЛ от «СберКорус».

«Мы внедряем цифровые сервисы для повышения качества обслуживания пассажиров и улучшения условий работы сотрудников. Благодаря переходу на электронные путевые листы водителям не нужно заполнять бумаги перед рейсом; они быстрее выходят на маршрут и могут сосредоточиться на своих основных обязанностях ― комфортной и безопасной перевозке пассажиров. До конца года мы планируем перевести на цифровые документы все парки Мосготранса. Продолжаем делать городской транспорт еще эффективнее, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», ― сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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Цифровизация

«В сотрудничестве с нашим партнером, ГУП «Мосгортранс», мы продолжаем активно работать над процессом цифровизации автобусных парков столицы. Экономия времени при оформлении электронного путевого листа суммарно составляет 2,5 дня в год или 16 минут за смену, благодаря чему водители освобождаются от рутинных задач и быстрее выходят на маршруты, а москвичи — быстрее добираются до нужных им мест. Отказ от бумаги поможет сохранить Мосгортрансу более 6 млн руб. в год, а оптимизация процессов — еще около 30 млн руб.», ― отметил генеральный директор «СберКорус» Виталий Тарасов.

В начале мая 2023 г. «СберКорус» совместно с Департаментом транспорта Москвы начал пилотное внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для 150 водителей наземного городского транспорта. После успешного тестирования было принято решение о масштабировании проекта.

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