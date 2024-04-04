«СберКорус» и Мосгортранс начали переводить дом для электробусов «Красная Пахра» на электронные путевые листы

Цифровая платформа для электронного документооборота «СберКорус» совместно с Мосгортрансом, крупнейшим в столице и в России оператором наземного городского пассажирского транспорта, расширяют внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для водителей и приступают к цифровизации выпуска путевых листов в столичном доме для электробусов «Красная Пахра».

По площади и мощностям «Красная Пахра» — крупнейший парк в Европе. Он рассчитан на обслуживание до 500 электробусов большого класса. Переход на электронные путевые листы снижает нагрузку на водителей. Вместо заполнения бумаг в разных кабинетах они могут быстрее выйти на маршрут.

«Мы продолжаем делать наземный городской транспорт экологичнее. В доме для электробусов «Красная Пахра» ежедневно будут формироваться до 200 электронных путевых листов для водителей, так они смогут еще больше сосредоточиться на главной задаче — безопасно перевозить пассажиров. Кроме того, отказ от использования бумаги внесет вклад в сохранение окружающей среды. Внедряем цифровые сервисы для повышения эффективности городского транспорта, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Вместе с нашим партнёром ГУП «Мосгортранс» мы продолжаем непрерывную работу по цифровизации парков городского транспорта Москвы. Электробусный парк «Красная Пахра» стал четвёртым парком Мосгортранса, где мы ввели ЭПЛ для водителей. Это новшество помогает улучшить безопасность предприятия, условия труда и облегчает проверки со стороны государственных органов благодаря качественной аналитике, которая становится возможной при систематизации данных. Кроме того, бизнес может оперативно принимать решения. Мы стремимся развивать сервисы, которые облегчают оцифровку логистических процессов, так как верим, что в будущем электронные транспортные документы будут одной из ключевых технологий», ― сказал и.о. генерального директора «СберКорус» Виталий Тарасов.

Ранее в феврале 2024 г. «СберКорус» и Мосгортранс полностью перевели автобусный парк «Очаково» на электронные путевые листы без дублирования привычными бумажными аналогами, а в марте было объявлено о начале перевода автобусных парков «Коньково» и «Ясенево».

В начале мая 2023 г. «СберКорус» совместно с Департаментом транспорта Москвы начал пилотное внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для 150 водителей наземного городского транспорта. После успешного тестирования было принято решение о масштабировании проекта.

ЭПЛ повысят эффективность работы автобусов и электробусов, тем самым сделав использование системы наземного городского транспорта еще комфортнее для пассажиров. Экономия времени на оформление путевого листа суммарно составляет 2,5 дня в год или 16 минут за смену, благодаря чему водители быстрее выходят на маршруты, а москвичи — быстрее добираются до нужных им мест. Отказ от бумаги поможет сохранить Мосгортрансу более 6 млн руб., а оптимизация процессов — еще около 30 млн руб.