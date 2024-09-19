«СберКорус» и Мосгортранс перевели автопарк «Чертаново» на электронные путевые листы

Цифровая платформа для электронного документооборота «СберКорус» совместно с Мосгортрансом, оператором наземного городского пассажирского транспорта, расширили внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для водителей и цифровизировали автопарк «Чертаново».

Площадка «Чертаново» обслуживает свыше 50 маршрутов. Ежедневно здесь формируют более 400 электронных путевых листов. Это уже девятая площадка Мосгортранса, где с помощью «СберКорус» начали использовать цифровые документы вместо бумажных.

«Благодаря электронным путевым листам водители не тратят время на заполнение бумажных документов и могут сосредоточиться на безопасной и комфортной перевозке пассажиров. В этом году планируем перевести на цифровые документы все парки городского перевозчика. Мы продолжаем совершенствовать работу наземного транспорта по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — отметил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В сотрудничестве с нашим партнером ГУП «Мосгортранс» мы продолжаем активно работать над процессом цифровизации автобусных парков столицы. Нашей последней инновацией стало внедрение сервиса ЭПЛ на эксплуатационной площадке «Чертаново» ‒ девятом транспортном объекте, где были цифровизированы путевые листы для водителей городского транспорта. Внедрение новой системы позволит предприятию еще лучше усилить меры безопасности, создать более комфортные условия труда для водителей и облегчить процесс проверок со стороны контролирующих органов. Теперь у перевозчика есть возможность проводить глубокий анализ данных, что поможет еще более оперативно принимать решения. Мы в «СберКорус» стремимся развивать сервисы, направленные на цифровизацию логистики, чтобы в будущем электронные транспортные документы способствовали технологическому прогрессу», ― отметил генеральный директор «СберКорус» Виталий Тарасов.

Ранее в феврале 2024 г. «СберКорус» и Мосгортранс полностью перевели автобусный парк «Очаково» на электронные путевые листы без дублирования привычными бумажными аналогами, в марте было объявлено о начале перевода автобусных парков «Коньково» и «Ясенево», в апреле партнёры приступили к цифровизации путевых листов в Доме для электробусов «Красная Пахра» и на эксплуатационных площадках «Андропова», «Нагатино», «Домодедовская» и «Ховрино».

В начале мая 2023 г. «СберКорус» совместно с Департаментом транспорта Москвы начал пилотное внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для 150 водителей наземного городского транспорта. После успешного тестирования было принято решение о масштабировании проекта.

ЭПЛ повысят эффективность работы автобусов и электробусов, тем самым сделав использование системы наземного городского транспорта комфортнее для пассажиров. Экономия времени на оформление путевого листа суммарно составляет 2,5 дня в год или 16 минут за смену, благодаря чему водители быстрее выходят на маршруты, а москвичи — быстрее добираются до нужных им мест. Отказ от бумаги поможет сохранить Мосгортрансу более 6 млн руб., а оптимизация процессов — еще около 30 млн руб.