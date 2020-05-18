Сервис доставки из супермаркетов «Перекресток» охватил всю Москву

X5 Retail Group, российская мультиформатная розничная компания, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», объявила о развитии дистанционных каналов продаж и расширении зоны пилота быстрой доставки из супермаркетов «Перекресток». Сервис менее чем за месяц работы охватил всю Москву в пределах МКАД, увеличив базу сборки заказов с девяти магазинов на момент старта до текущих 46 супермаркетов.

В условиях непростой эпидемиологической ситуации сервис позволяет заменить ежедневный поход в магазин на онлайн-заказ из ассортимента ближайшего «Перекрестка». Сборка происходит непосредственно в магазине. Среднее время доставки составляет менее 60 минут, в день реализуется около 400 заказов. Чаще всего покупают свежие фрукты и овощи, а также молочную продукцию, стандартное количество позиций в чеке – 14. В среднем вес покупки составляет 9,5 кг, а чек – 2,1 тыс. руб. Сервис охватывает ближайшие к супермаркету домохозяйства, курьеру как правило приходится преодолевать расстояние около 1,6 км до покупателя. Процент сбора заказов достигает 97%.

Менее чем за месяц работы пилота, сервис достиг достаточно высокого уровня удовлетворенности покупателей – число повторных заказов в мае составило 60%, средняя оценка в приложении 4 из 5. 80% покупок совершаются с картой лояльности сети «Перекресток». Чаще всего продукты из сети заказывают жители Москвы в районах Ясенево, Измайлово и Южное Медведково.

Подключение супермаркета к сервису экспресс-доставки происходит за один день. При выборе торговой точки учитывается возможный охват ближайших домохозяйств и наличие широкого ассортимента.

«Сегодня сервис быстрой доставки продуктов – социально значимый проект, возможность сохранения личной безопасности наших потребителей. Х5 предлагает своим клиентам сразу несколько способов дистанционного заказа: закупка "впрок" с помощью сайта "Перекрестка", экспресс-доставка из магазинов "Пятерочка", а в конце апреля у нас появилась и услуга доставки в течение часа из супермаркетов "Перекресток". Эффективные операционные модели наших онлайн-платформ, цифровая трансформация компании в целом, правильная стратегия развития дистанционных сервисов позволили Х5 занять ведущие позиции в сегменте онлайн-доставки продуктов питания в России. Запуск пилота быстрой доставки из супермаркетов "Перекресток" происходил в сжатые сроки и при повышенном внимании к качеству услуги. Менее чем за месяц работы, сервису удалось продемонстрировать хорошие бизнес-результаты и привлечь высокий интерес со стороны покупателей. Этому во многом способствовал новый формат доработок пилотного решения: мы впервые запустили открытое тестирование сервиса, чтобы вместе с нашими пользователями в онлайн-режиме устранять ошибки и внедрять улучшения. За несколько дней мы получили десятки конструктивных отзывов, что позволит повышать качество и удобство услуги, даже на фоне быстрого роста, который мы сейчас демонстрируем», – сказал Игорь Шехтерман, главный исполнительный директор X5 Retail Group.

Заказы «Перекрестка» собирают сотрудники магазина, а для доставки привлекаются профессиональные партнерские службы доставки, которые специализируются на сегменте доставки продуктов. Минимальный порог заказа отсутствует. Покупателям доступен ассортимент из 9-14 тыс. позиций, в зависимости от супермаркета.

Ранее Х5 сообщала, что ее онлайн-продажи через ее платформы и экспресс-доставки из магазинов «Пятерочка» составили 1,7 млрд руб. (с учетом НДС) в апреле, показав рост в 4,7 раза год-к-году, что, по данным «Инфолайна», обеспечило Х5 лидерство в сегменте онлайн-доставки продуктов питания в России по итогам месяца. В структуре оборота Х5 продажи через онлайн-каналы в апреле составили 2% от суммарных продаж компании в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге – регионах, где в данный момент эти сервисы доступны. К концу апреля Х5 ежедневно доставляла более 23 тыс. заказов, и эта цифра продолжает расти. В апреле общее количество заказов, доставленных через онлайн-платформы, составило более 520 тыс., из них 262 тыс. заказов через сайт «Перекрестка» и 259 тыс. заказов через доставку из «Пятерочки».

Х5 прогнозирует дальнейший рост рынка онлайн-продаж продуктов питания в России, а также увеличение своей рыночной доли в 2020 г. и далее в сегменте доставки продуктов потребителям.