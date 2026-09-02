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Almatel 2КОМ

Almatel - 2КОМ

 В группу компаний «2Ком» входят «Компания 2Ком», «Сетел» и «Юго-Запад Телеком».

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 98 дел, на cумму 1 047 791 466 ₽*

Судебные дела (98) на сумму 1 047 791 466 ₽*
в качестве истца (15) на сумму 19 974 641 ₽*
в качестве ответчика (79) на сумму 1 027 816 825 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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02.09.2026 Контроллер системы управления Rusco RCU включен в реестр Минпромторга России 1
16.05.2018 «Алмател» запустил сервис «Комната конференций» для В2В клиентов 1
03.08.2017 Новым CEO OFD.RU стал бывший операционный директор «Билайна» 1
01.09.2016 «Эвотор» создал оператора фискальных данных 1
13.10.2015 Цифровое ТВ «2Ком» пополнилось 17 новыми каналами 2
07.10.2015 «2Ком» представил новые пакеты цифрового ТВ 1
17.08.2015 Цифровое ТВ «2КОМ» пополнилось новыми телеканалами 2
17.07.2015 2КОМ начинает трансляцию новых HD и 3D каналов 3
06.12.2013 «2КОМ» запустил в Москве интернет-тарифы со скоростью до 500 Мбит/с 1
22.11.2011 Крупнейший независимый провайдер Москвы не продался «Мегафону» 2
08.07.2008 Домовые сети заставили спустить пиратский флаг 1
25.06.2007 2КОМ расширил охват сети в Москве 2
30.08.2006 Мелкие интернет-провайдеры захватили Москву 1
18.11.2004 Широкая полоса "МТУ" выросла в 5 раз 1
23.10.2003 2КОМ предлагает аудит безопасности ИС компаний 3
02.09.2003 Выделенный доступ в интернет с 2КОМ стал дешевле 3
11.12.2002 У "МТУ-Интел" появилось много домашних сетей 1
10.12.2002 "МТУ-Интел" и "Компания 2КОМ" объединяют усилия на рынке домашних сетей 3
14.05.2002 Компания "2КОМ-Сети" начала акцию "ИБП - внутри компьютера" 1
18.07.2001 ИПБ будут устанавливаться внутри компьютера 1

Публикаций - 20, упоминаний - 32

Almatel и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 4
Almatel - Сетел 2 2
НТК - Корвет-Телеком 14 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 369 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 421 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9527 2
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 151 2
Элтел Нетворкс 57 1
Almatel - Телеконика 2 1
MIG Telecom - МИГ Телеком 16 1
Электро-Ком - ЭлектроКом 31 1
Almatel - 2КОМ-Сети 1 1
Almatel - СЦТС - Саратовская Цифровая Телефонная Сеть 4 1
Almatel - Сортос Электроникс 2 1
Дегунино.Нет - Degunino.Net - Цискома 2 1
Контент-Хаус 9 1
ГорКом - Опен Колл - МД Телеком 10 1
Ростелеком 10991 1
МегаФон 10834 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 949 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 325 1
Эвотор - Evotor 232 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 349 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 826 1
Almatel - Алмател - Алма Групп - Alma Group 16 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 1
Цифра Один 7 1
Almatel - Южный телеком 11 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 1
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 39 1
Черемушки 62 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 58 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
Anywayanyday - AWAD - Энивейэнидей Тур 35 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3335 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5746 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3965 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2341 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18133 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9816 6
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 979 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9674 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4186 4
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 435 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23045 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17044 3
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3658 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2028 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6486 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54265 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12337 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36446 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2538 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33669 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4425 2
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1619 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8703 2
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 2
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 100 1
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22692 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7915 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3207 1
Microsoft Windows BitLocker 942 2
Tenable Security - Nessus Security Scanner - Tenable Vulnerability Management 18 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 1
АТОЛ ЭДО - АТОЛ ОФД 2 1
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Хенкин Александр 2 2
Румянцев Антон 47 2
Овчинников Борис 129 1
Репин Николай 18 1
Стрельцов Валерий 11 1
Киселев Константин 13 1
Захаров Николай 7 1
Николаева Екатерина 6 1
Венковский Евгений 1 1
Дубин Михаил 50 1
Макаров Алексей 69 1
Романенко Андрей 95 1
Петров Дмитрий 80 1
Гадалов Александр 9 1
Милицкий Александр 10 1
Жмуренко Николай 13 1
Наумов Виктор 126 1
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Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 799 1
The Guardian - Британская газета 409 2
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - Кино Плюс 5 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - Наше новое кино 6 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8642 2
Gartner - Dataquest 353 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469115, в очереди разбора - 724883.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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