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Almatel 2КОМ
В группу компаний «2Ком» входят «Компания 2Ком», «Сетел» и «Юго-Запад Телеком».
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 98 дел, на cумму 1 047 791 466 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 20, упоминаний - 32
Almatel и организации, системы, технологии, персоны:
|Хенкин Александр 2 2
|Румянцев Антон 47 2
|Овчинников Борис 129 1
|Репин Николай 18 1
|Стрельцов Валерий 11 1
|Киселев Константин 13 1
|Захаров Николай 7 1
|Николаева Екатерина 6 1
|Венковский Евгений 1 1
|Дубин Михаил 50 1
|Макаров Алексей 69 1
|Романенко Андрей 95 1
|Петров Дмитрий 80 1
|Гадалов Александр 9 1
|Милицкий Александр 10 1
|Жмуренко Николай 13 1
|Наумов Виктор 126 1
|The Guardian - Британская газета 409 2
|Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - Кино Плюс 5 1
|Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - Наше новое кино 6 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8642 2
|Gartner - Dataquest 353 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469115, в очереди разбора - 724883.
Создано именных указателей - 200490.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469115, в очереди разбора - 724883.
Создано именных указателей - 200490.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.