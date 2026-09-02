Контроллер системы управления Rusco RCU включен в реестр Минпромторга России

Контроллер системы управления Rusco RCU производства ООО «Руско», входящего в ГК «Компьютеры и Сети», включен в реестр российской промышленной продукции Министерства промышленности и торговли России. Устройство зарегистрировано в категории «Радиоэлектронная промышленность» под реестровым номером № 10880703. Дата внесения в реестр — 31 августа 2026 г. Об этом CNews сообщили представители ГК «Компьютеры и Сети».

Контроллер системы управления Rusco RCU предназначен для создания систем «умный дом» и «умный офис», автоматизации инженерных систем офисов, а также управления мультимедийными потоками. Устройство может применяться при построении комплексных систем управления мультимедийным и инженерным оборудованием.

Rusco RCU оснащен четырехъядерным процессором. Емкость оперативного запоминающего устройства составляет 1024 Мбайт, емкость постоянного запоминающего устройства — 32 Гбайт.

Для подключения и управления внешним оборудованием контроллер оснащен четырьмя релейными каналами с общей 8-пин съемной клеммной колодкой. Поддерживается нагрузка до 3А при 24В DC или до 1А при 220В AC.

Также предусмотрены четыре канала ввода/вывода с 3-пин съемными клеммными колодками. Цифровой вход 5В работает в диапазоне от 0 до 5В с входным подтягивающим сопротивлением через диод 2.2кОм. Цифровой выход 5В обеспечивает диапазон от 0 до 5В через диод и подтягивающий резистор 2.2кОм.

Для последовательного обмена данными Rusco RCU оснащен одним двунаправленным интерфейсом RS-232/422/485 с 5-пин съемной клеммной колодкой и двумя двунаправленными интерфейсами RS-232 с 3-пин съемными клеммными колодками.

В составе контроллера также предусмотрены три разъема USB Type-A и один сетевой интерфейс 100BASE-T Ethernet на базе 8-пин разъема RJ45. Питание устройства осуществляется через разъем C14.

Набор встроенных интерфейсов позволяет интегрировать Rusco RCU с различным мультимедийным и инженерным оборудованием и использовать контроллер для реализации комплексных сценариев автоматизации и централизованного управления.

Включение Rusco RCU в реестр Минпромторга подтверждает российское происхождение продукции ООО «Руско» и расширяет возможности применения контроллера в проектах, предусматривающих использование отечественного радиоэлектронного оборудования.