Разделы

Техника Импортонезависимость
|

Контроллер системы управления Rusco RCU включен в реестр Минпромторга России

Контроллер системы управления Rusco RCU производства ООО «Руско», входящего в ГК «Компьютеры и Сети», включен в реестр российской промышленной продукции Министерства промышленности и торговли России. Устройство зарегистрировано в категории «Радиоэлектронная промышленность» под реестровым номером № 10880703. Дата внесения в реестр — 31 августа 2026 г. Об этом CNews сообщили представители ГК «Компьютеры и Сети».

Контроллер системы управления Rusco RCU предназначен для создания систем «умный дом» и «умный офис», автоматизации инженерных систем офисов, а также управления мультимедийными потоками. Устройство может применяться при построении комплексных систем управления мультимедийным и инженерным оборудованием.

Rusco RCU оснащен четырехъядерным процессором. Емкость оперативного запоминающего устройства составляет 1024 Мбайт, емкость постоянного запоминающего устройства — 32 Гбайт.

Для подключения и управления внешним оборудованием контроллер оснащен четырьмя релейными каналами с общей 8-пин съемной клеммной колодкой. Поддерживается нагрузка до 3А при 24В DC или до 1А при 220В AC.

Также предусмотрены четыре канала ввода/вывода с 3-пин съемными клеммными колодками. Цифровой вход 5В работает в диапазоне от 0 до 5В с входным подтягивающим сопротивлением через диод 2.2кОм. Цифровой выход 5В обеспечивает диапазон от 0 до 5В через диод и подтягивающий резистор 2.2кОм.

Для последовательного обмена данными Rusco RCU оснащен одним двунаправленным интерфейсом RS-232/422/485 с 5-пин съемной клеммной колодкой и двумя двунаправленными интерфейсами RS-232 с 3-пин съемными клеммными колодками.

Степан Терёхин, группа «Астрал»: Крупные участники рынка ЭПД будут постепенно подтягивать за собой более мелких
Степан Терёхин, группа «Астрал»: Крупные участники рынка ЭПД будут постепенно подтягивать за собой более мелких Цифровизация

В составе контроллера также предусмотрены три разъема USB Type-A и один сетевой интерфейс 100BASE-T Ethernet на базе 8-пин разъема RJ45. Питание устройства осуществляется через разъем C14.

Набор встроенных интерфейсов позволяет интегрировать Rusco RCU с различным мультимедийным и инженерным оборудованием и использовать контроллер для реализации комплексных сценариев автоматизации и централизованного управления.

Включение Rusco RCU в реестр Минпромторга подтверждает российское происхождение продукции ООО «Руско» и расширяет возможности применения контроллера в проектах, предусматривающих использование отечественного радиоэлектронного оборудования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как должна выглядеть архитектура банка для работы с Реестром решений ФНС

Российский гигант проката самокатов растет за счет Бразилии и Мексики и релоцирует туда флот

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании

Samsung впаривает дешевые поддельные ТВ под видом дорогих с продвинутым экраном. Российские покупатели в группе риска

Корпоративная связь как инструмент продаж: почему бизнесу уже недостаточно просто минут и гигабайтов

Инвесторы: На самом деле Китай позорно отстал от Запада в производстве чипов. Разрыв исчисляется десятилетиями

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще