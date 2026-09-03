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Компьютеры и Сети ГК Rusco Руско

Компьютеры и Сети ГК - Rusco - Руско

ГК «Компьютеры и Сети» — федеральный системный интегратор полного цикла. География проектов компании охватывает всю территорию Российской Федерации. Представительства компании работают в Москве, Новосибирске и Якутске.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 42 дела, на cумму 15 099 931 477 ₽*

Судебные дела (42) на сумму 15 099 931 477 ₽*
в качестве истца (35) на сумму 90 221 405 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 137 627 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


03.09.2026 3Logic Group поставила вычислительную технику Raskat для научного центра «СКИФ» в Новосибирской области 2
03.09.2026 ГК «Компьютеры и Сети» цифровизировала бизнес-процессы с помощью «Контура» 1
02.09.2026 Контроллер системы управления Rusco RCU включен в реестр Минпромторга России 1
27.08.2026 «СКБ Контур» и ГК «Компьютеры и сети» объявили о стратегическом партнерстве 1
01.04.2026 Объявлены победители IV конкурса отраслевых проектов «Импортонезависимость в телекоммуникациях» 1
20.01.2026 ГК «Компьютеры и Сети» создала современное мультимедийное пространство в новом корпусе предприятия «Элтекс» 1
18.11.2025 ГК «Компьютеры и сети» завершила модернизацию ядра сети дата-центра банка «Левобережный» 1
28.06.2022 ГК «Компьютеры и сети» завершила ребрендинг 1
20.12.2021 Первая помощь: в Якутии врачи консультируют пациентов по ВКС 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Компьютеры и Сети ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Eltex - Предприятие Элтекс 282 2
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 151 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 366 1
Logitech 439 1
Ракурс НПФ 176 1
Nimax - Нимакс 4 1
Сонерик 4 1
Элтекс Коммуникации 28 1
Авантелеком 37 1
ФЛАТ - FLAT - Flat Software 42 1
Элмир - Электронный мир 7 1
К2Тех - K2Tech 360 1
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 81 1
Ростелеком 10995 1
Комьюнит - Комьюнит Сервис 2 1
РТК-сервис 35 1
LoReTT - Лоретт 2 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 137 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3967 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5715 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17045 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26049 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54298 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23048 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7558 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6368 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5890 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33677 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1436 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7756 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9354 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16423 1
Nettop - InterNET+deskTOP - Неттоп 190 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1646 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3225 1
PTZ - Pan-tilt-zoom - камера с поддержкой удалённого управления направлением и увеличением 129 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26538 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1275 1
Микрофон - Microphone 2831 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6532 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3970 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26963 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12982 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18230 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7966 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1399 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure - Cisco ACI Multi-POD 56 1
Logitech Meetup 7 1
Logitech RightSight 7 1
Logitech RightSound 7 1
Перминов Анатолий 131 1
Федоров Илья 3 1
Исламов Олег 2 1
Трубачев Павел 1 1
Рубченко Дмитрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 167207 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47801 2
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 567 1
Россия - СФО - Новосибирск 4899 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19621 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1240 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10445 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58031 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2704 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6578 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1584 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11405 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53768 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3805 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469579, в очереди разбора - 725121.
Создано именных указателей - 200518.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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