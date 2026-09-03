Компьютеры и Сети ГК Rusco Руско

ГК «Компьютеры и Сети» — федеральный системный интегратор полного цикла. География проектов компании охватывает всю территорию Российской Федерации. Представительства компании работают в Москве, Новосибирске и Якутске.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 42 дела, на cумму 15 099 931 477 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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