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Компьютеры и Сети ГК Rusco Руско
ГК «Компьютеры и Сети» — федеральный системный интегратор полного цикла. География проектов компании охватывает всю территорию Российской Федерации. Представительства компании работают в Москве, Новосибирске и Якутске.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 42 дела, на cумму 15 099 931 477 ₽*
СОБЫТИЯ
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Компьютеры и Сети ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Eltex - Предприятие Элтекс 282 2
|Базовые Решения - Platformix - Платформикс 151 1
|IVA Technologies - ИВА - ИВКС 366 1
|Logitech 439 1
|Ракурс НПФ 176 1
|Nimax - Нимакс 4 1
|Сонерик 4 1
|Элтекс Коммуникации 28 1
|Авантелеком 37 1
|ФЛАТ - FLAT - Flat Software 42 1
|Элмир - Электронный мир 7 1
|К2Тех - K2Tech 360 1
|Информтехника ГК - Информтехника и Связь 81 1
|Ростелеком 10995 1
|Комьюнит - Комьюнит Сервис 2 1
|РТК-сервис 35 1
|LoReTT - Лоретт 2 1
|Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 137 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3967 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5715 1
|Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure - Cisco ACI Multi-POD 56 1
|Logitech Meetup 7 1
|Logitech RightSight 7 1
|Logitech RightSound 7 1
|Перминов Анатолий 131 1
|Федоров Илья 3 1
|Исламов Олег 2 1
|Трубачев Павел 1 1
|Рубченко Дмитрий 2 1
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