«СберКорус» и Мосгортранс начали переводить автобусный парк «Ясенево» на электронные путевые листы

Цифровая платформа для электронного документооборота «СберКорус» совместно с Мосгортрансом, крупнейшим в столице и в России оператором наземного городского пассажирского транспорта, расширяют внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) и приступают к цифровизации выпуска путевых листов в столичном автобусном парке «Ясенево».

Площадка «Ясенево» обслуживает 26 маршрутов в 3 округах Москвы: ЗАО, ЮЗАО и ТиНАО. В будни пассажиры совершают на них более 87 тыс. поездок.

«В «Ясенево» ежедневно будут формировать до 200 электронных путевых листов. Отказ от бумажных документов не только снижает нагрузку на водителей, но и делает нашу работу экологичнее. К концу года планируем перевести все парки Мосгортранса на электронные путевые листы. Благодаря внедрению современных цифровых сервисов работа наземного городского транспорта становится эффективнее и надежнее в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В автобусном парке «Ясенево» введение ЭПЛ способствует повышению безопасности предприятия, улучшению условий труда и облегчению проверок со стороны государственных органов. Это достигается благодаря качественной аналитике, которая становится возможной при систематизации данных. Кроме того, это позволяет бизнесу оперативно принимать решения. Мы стремимся развивать сервисы, которые облегчают оцифровку логистических процессов, так как верим, что в будущем электронные транспортные документы будут одной из ключевых технологий», ― сказал и.о. генерального директора «СберКорус» Виталий Тарасов.

В феврале 2024 г. «СберКорус» и Мосгортранс полностью перевели автобусный парк «Очаково» на электронные путевые листы без дублирования привычными бумажными аналогами, а в марте было объявлено о начале перевода автобусного парка «Коньково».

В начале мая 2023 г. «СберКорус» совместно с Департаментом транспорта Москвы начал пилотное внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для 150 водителей наземного городского транспорта. После успешного тестирования было принято решение о масштабировании проекта — полный переход автопарка осуществлен за месяц.

ЭПЛ повысят эффективность работы автобусов и электробусов, тем самым сделав использование системы наземного городского транспорта еще комфортнее для пассажиров. Экономия времени на оформление путевого листа суммарно составляет 2,5 дня в год или 16 минут за смену, благодаря чему водители быстрее выходят на маршруты, а москвичи — быстрее добираются до нужных им мест. Отказ от бумаги поможет сохранить Мосгортрансу более 6 млн руб., а оптимизация процессов — еще около 30 млн руб.