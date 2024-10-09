«СберКорус» и Мосгортранс перевели автопарк «Тушино» на электронные путевые листы

Оператор электронного документооборота «СберКорус» совместно с Мосгортрансом, оператором наземного городского пассажирского транспорта, расширили внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для водителей и цифровизировали автопарк «Тушино». Об этом CNews сообщили представители «СберКорус».

Площадка «Тушино» обслуживает более 20 маршрутов. Ежедневно здесь будут формировать более 120 электронных путевых листов. Это уже одиннадцатая площадка Мосгортранса, где с помощью «СберКорус» начали использовать цифровые документы вместо бумажных.

«Продолжаем улучшать условия труда сотрудников, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. Электронные путевые листы снижают нагрузку на водителей, экономят их время и повышают эффективность работы городского транспорта. Теперь на всех эксплуатационных площадках Мосгортранса в день формируют до 6 тыс. электронных путевых листов», — отметил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Вместе с нашим партнером, ГУП «Мосгортранс», мы активно внедряем цифровые сервисы для улучшения качества обслуживания пассажиров и улучшения работы сотрудников. Автопарк «Тушино» ‒ одиннадцатый транспортный объект, где «СберКорус» внедрил сервис ЭПЛ для водителей автобусов городского транспорта. Внедрение новой системы позволит предприятию усилить меры безопасности, создать более комфортные условия труда для водителей и облегчить процесс проверок со стороны контролирующих органов. Экономия времени при оформлении электронного путевого листа суммарно составляет 2,5 дня в год или 16 минут за смену, благодаря чему водители освобождаются от рутинных задач и быстрее выходят на маршруты, а москвичи — быстрее добираются до нужных им мест», ― сказал генеральный директор «СберКорус» Виталий Тарасов.

Ранее «СберКорус» и Мосгортранс полностью перевели Дом для электробусов «Митино» на электронные путевые листы без дублирования привычными бумажными аналогами. В марте 2024 г. было объявлено о начале перевода автобусных парков «Коньково» и «Ясенево», в апреле 2024 г. партнеры приступили к цифровизации путевых листов в Доме для электробусов «Красная Пахра» и на эксплуатационных площадках «Андропова», «Нагатино».

В начале мая 2023 г. «СберКорус» совместно с Департаментом транспорта Москвы начал пилотное внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для 150 водителей наземного городского транспорта. После успешного тестирования было принято решение о масштабировании проекта.

ЭПЛ повысят эффективность работы автобусов и электробусов. Отказ от бумаги поможет сохранить Мосгортрансу более 6 млн рублей, а оптимизация процессов — еще около 30 млн руб.