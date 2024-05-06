«СберКорус» и Мосгортранс начали переводить эксплуатационную площадку «Нагатино» на электронные путевые листы

Цифровая платформа для электронного документооборота «СберКорус» совместно с Мосгортрансом, крупнейшим в столице и в России оператором наземного городского пассажирского транспорта, расширяют внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для водителей и приступают к цифровизации выпуска путевых листов на эксплуатационной площадке «Нагатино».

Автобусный парк «Нагатино» обслуживает 22 маршрута в 5 округах столицы, на которых совершаются около 130 тыс. поездок в рабочие дни. Это уже 6 площадка Мосгортранса, где начали использовать цифровые документы вместо бумажных.

«В автобусном парке «Нагатино» будут формироваться до 250 электронных путевых листов в день. К концу года планируем перевести все площадки Мосгортранса на цифровые документы. Продолжаем внедрять современные сервисы для повышения эффективности и надежности городского транспорта, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В сотрудничестве с нашим партнером, ГУП «Мосгортранс», мы продолжаем активно работать над процессом цифровизации автобусных парков столицы. Нашей последней инновацией стало внедрение сервиса ЭПЛ на эксплуатационной площадке «Нагатино» ‒ шестом транспортном объекте, где цифровизированы путевые листы для водителей автобусов городского транспорта. Внедрение новой системы позволит предприятию усилить меры безопасности, создать более комфортные условия труда для водителей и облегчить процесс проверок со стороны контролирующих органов. Теперь у перевозчика есть возможность проводить глубокий анализ данных, что помогает оперативно принимать решения. Мы в «СберКорус» стремимся развивать сервисы, направленные на цифровизацию логистических процессов, чтобы в будущем электронные транспортные документы стали способствовали технологическому прогрессу», ― отметил генеральный директор «СберКорус» Виталий Тарасов.

Ранее в феврале 2024 г. «СберКорус» и Мосгортранс полностью перевели автобусный парк «Очаково» на электронные путевые листы без дублирования привычными бумажными аналогами, в марте было объявлено о начале перевода автобусных парков «Коньково» и «Ясенево», в апреле партнёры приступили к цифровизации путевых листов в Доме для электробусов «Красная Пахра» и на эксплуатационной площадке «Андропова».

В начале мая 2023 г. «СберКорус» совместно с Департаментом транспорта Москвы начал пилотное внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для 150 водителей наземного городского транспорта. После успешного тестирования было принято решение о масштабировании проекта.

ЭПЛ повысят эффективность работы автобусов и электробусов, тем самым сделав использование системы наземного городского транспорта еще комфортнее для пассажиров. Экономия времени на оформление путевого листа суммарно составляет 2,5 дня в год или 16 минут за смену, благодаря чему водители быстрее выходят на маршруты, а москвичи — быстрее добираются до нужных им мест. Отказ от бумаги поможет сохранить Мосгортрансу более 6 млн руб., а оптимизация процессов — еще около 30 млн руб.