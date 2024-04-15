«СберКорус» и Мосгортранс начали переводить эксплуатационную площадку «Андропова» на электронные путевые листы

Цифровая платформа для электронного документооборота «СберКорус» совместно с Мосгортрансом, оператором наземного городского пассажирского транспорта, расширяют внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для водителей и приступают к цифровизации выпуска путевых листов на эксплуатационной площадке «Андропова». Об этом CNews сообщили представители «СберКоруса».

Автобусная площадка на проспекте Андропова обслуживает 18 маршрутов в пяти округах Москвы. В рабочие дни на них совершаются более 100 тыс. поездок.

«На площадке «Андропова» будут формироваться до 200 электронных путевых листов в день. Она станет пятым по счету парком, который использует цифровые документы. Отказ от бумаги позволит водителям сосредоточиться на своих главных обязанностях — комфортной и безопасной перевозке пассажиров. Мы продолжаем совершенствовать работу наземного транспорта по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В сотрудничестве с нашим партнером, ГУП «Мосгортранс», мы продолжаем активно работать над процессом цифровизации автобусных парков столицы. Нашей последней инновацией стало внедрение сервиса ЭПЛ на эксплуатационной площадке «Андропова» ‒ пятом транспортном объекте, где цифровизированы путевые листы для водителей автобусов городского транспорта. Этот шаг позволил повысить уровень безопасности предприятия, улучшить условия работы для водителей и упростить процесс проверок со стороны контролирующих органов. Благодаря использованию данной системы, появилась возможность проводить качественный анализ данных, что способствует оперативному принятию решений. Наша компания стремится к развитию сервисов, способствующих оцифровке логистических процессов, поскольку мы убеждены, что в будущем электронные транспортные документы станут одной из ключевых технологий», ― сказал и.о. генерального директора «СберКорус» Виталий Тарасов.

В феврале 2024 г. «СберКорус» и Мосгортранс полностью перевели автобусный парк «Очаково» на электронные путевые листы без дублирования привычными бумажными аналогами, в марте 2024 г. было объявлено о начале перевода автобусных парков «Коньково» и «Ясенево», а в начале апреля 2024 г. партнеры приступили к цифровизации путевых листов в Доме для электробусов «Красная Пахра».

В начале мая 2023 г. «СберКорус» совместно с Департаментом транспорта Москвы начал пилотное внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для 150 водителей наземного городского транспорта. После успешного тестирования было принято решение о масштабировании проекта.

ЭПЛ повысят эффективность работы автобусов и электробусов, тем самым сделав использование системы наземного городского транспорта еще комфортнее для пассажиров. Экономия времени на оформление путевого листа суммарно составляет 2,5 дня в год или 16 минут за смену, благодаря чему водители быстрее выходят на маршруты, а москвичи — быстрее добираются до нужных им мест. Отказ от бумаги поможет сохранить Мосгортрансу более 6 млн руб., а оптимизация процессов — еще около 30 млн руб.

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«СберКорус» — цифровая платформа для электронного документооборота, которая организует любой бизнес-процесс без бумажных документов. С 2012 г. входит в группу компаний Сбербанка. Сегодня это разработчик и провайдер сервисов для безбумажных бизнес-процессов в любом бизнесе и организатор процессов цифровой трансформации крупнейших компаний из 58 регионов России.

Мосгортранс — оператор наземного городского пассажирского транспорта, который обслуживает около 700 маршрутов. В структуру предприятия входит 19 филиалов, в том числе шесть автобусных парков и другие службы, обеспечивающие работу наземного транспорта.