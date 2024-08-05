«СберКорус» и Мосгортранс перевели эксплуатационную площадку «Ховрино» на электронные путевые листы

Цифровая платформа для электронного документооборота «СберКорус» совместно с Мосгортрансом, крупнейшим в столице и в России оператором наземного городского пассажирского транспорта, расширили внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для водителей и приступили к цифровизации эксплуатационной площадки «Ховрино». Об этом CNews сообщили представители «СберКоруса».

Площадка «Ховрино» обслуживает около 40 маршрутов, которые проходят по территории 40 районов. Ежедневно здесь будут формировать до 300 электронных путевых листов. Это уже седьмая площадка Мосгортранса, где с помощью «СберКорус» начали использовать цифровые документы вместо бумажных.

«Благодаря электронным путевым листам водители не тратят время на заполнение бумажных документов и могут сосредоточиться на безопасной и комфортной перевозке пассажиров. До конца года планируем перевести на цифровые документы все парки городского перевозчика. Мы продолжаем совершенствовать работу наземного транспорта по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В сотрудничестве с нашим партнером, ГУП «Мосгортранс», мы продолжаем активно работать над процессом цифровизации автобусных парков столицы. Нашей последней инновацией стало внедрение сервиса ЭПЛ на эксплуатационной площадке «Ховрино» ‒ восьмом транспортном объекте, где были цифровизированы путевые листы для водителей автобусов городского транспорта. Внедрение новой системы позволит предприятию усилить меры безопасности, создать более комфортные условия труда для водителей и облегчить процесс проверок со стороны контролирующих органов. Теперь у перевозчика есть возможность проводить глубокий анализ данных, что поможет еще более оперативно принимать решения. Мы в СберКорус стремимся развивать сервисы, направленные на цифровизацию логистики, чтобы в будущем электронные транспортные документы способствовали технологическому прогрессу», ― сказал генеральный директор «СберКорус» Виталий Тарасов.

Ранее в феврале 2024 г. «СберКорус» и Мосгортранс полностью перевели автобусный парк «Очаково» на электронные путевые листы без дублирования привычными бумажными аналогами, в марте было объявлено о начале перевода автобусных парков «Коньково» и «Ясенево», в апреле партнёры приступили к цифровизации путевых листов в Доме для электробусов «Красная Пахра» и на эксплуатационных площадках «Андропова», «Нагатино» и «Домодедовская».

В начале мая 2023 г. «СберКорус» совместно с Департаментом транспорта Москвы начал пилотное внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для 150 водителей наземного городского транспорта. После успешного тестирования было принято решение о масштабировании проекта.

ЭПЛ повысят эффективность работы автобусов и электробусов, тем самым сделав использование системы наземного городского транспорта еще комфортнее для пассажиров. Экономия времени на оформление путевого листа суммарно составляет 2,5 дня в год или 16 мин. за смену, благодаря чему водители быстрее выходят на маршруты, а москвичи — быстрее добираются до нужных им мест. Отказ от бумаги поможет сохранить Мосгортрансу более шести млн руб., а оптимизация процессов — еще около 30 млн руб.