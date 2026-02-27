Разделы

СПбГУТ Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций имени Э.Т. Кренкеля


СОБЫТИЯ


27.02.2026 T2 и СПбГУТ подготовят студентов к реальной работе в телекоме 1
30.04.2019 Академия госуправления забирает здание у старейшего телекоммуникационного вуза России 1
17.02.2016 «Ростелеком» и «Связьстройдеталь» оборудовали учебную лабораторию для колледжа телекоммуникаций в Петербурге 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

СПбГУТ и организации, системы, технологии, персоны:

РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 92 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 1
Центр Мир ИТ ФГБУ - Федеральное государственное бюджетное учреждение Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных технологий 10 1
ССД - Связьстройдеталь 10 1
Чеченэлектросвязь 3 1
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 78 1
Ростелеком 10453 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 583 1
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5285 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22076 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4868 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 214 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4074 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2219 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12390 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6654 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14998 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74161 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11220 1
Мутко Виталий 11 1
Чебаков Сергей 2 1
Никитин Алексей 32 1
Рейман Леонид 1059 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18862 2
Россия - РФ - Российская федерация 158984 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2127 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1720 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 118 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3814 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3686 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5341 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55253 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32097 1
Филателия - коллекционирование и изучения знаков почтовой оплаты, филателистических материалов 81 1
Образование в России 2582 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 268 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 578 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1262 1
