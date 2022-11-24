«Росатом» собрался выпускать собственные промышленные контроллеры на российских микросхемах

Промышленные контроллеры

Как выяснил CNews, «Росатом» планирует серийно выпускать промышленные контроллеры на отечественной электронной компонентной базе (ЭКБ). Для этого дочка госкорпорации, «Русатом автоматизированные системы управления» 27 октября 2022 г. опубликовала тендер на выполнение опытно-конструкторских работ на разработку линейки универсальных контроллеров.



Открытый запрос предложений от претендентов продлится до 21 ноября. Итоги будут подведены 19 декабря. Максимальная стоимость договора может составить 284,9 млн руб.

Исполнитель должен поставить программно-техническое средство на серийное производство не позднее 30 мая 2025 г.

Промышленные контроллеры — это электронные цифровые устройства, способные управлять различными технологическими процессами в промышленных условиях.



Российская ЭКБ

Согласно техническому заданию, в рамках работ исполнитель должен провести анализ технических и конструктивных требований к промышленному контроллеру, а также выбрать и оценить активную ЭКБ, используемую в качестве ядра архитектурного решения аппаратной платформы промышленного контроллера.

Будущий исполнитель должен определить серийно выпускаемые и доступные на российском рынке интегральные схемы первого или второго уровня.

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Для интегральных схем второго уровня их производители должны обладать правами на конструкторскую документацию, включая используемые сложнофункциональные блоки, не являющиеся предметом собственной разработки. Такая документация должна позволять предприятию производить продукцию в течение не менее пяти лет. Кроме того, предприятие должно осуществлять на территории России проектирование, разработку и испытание интегральных схем.

Для интегральных схем первого уровня не допускается использование при их проектировании и разработке готовых схемотехнических решений иностранного производства. Также такие микросхемы не могут производиться за рубежом.

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Однако если на российском рынке не найдется российских микросхем и не будет подтвержден уровень локализации их производства, для создания контроллеров допустимо использовать импортные интегральные схемы. «Применение импортных интегральных схем допускается только при отсутствии отечественных аналогов с требуемыми характеристиками», — говорится в техзадании.

О выпуске собственных промышленных контроллеров в ноябре 2021 г. объявил «Микрон». Журнал Control Engineering в качестве российских производителей промышленных контроллеров также приводит компании «Овен», «Промавтоматика», «МЗТА», «Электроприбор» и др. Какую эти разработчики используют ЭКБ, ресурс не уточняет.

Состав и цель работ

Цель работ состоит в разработке линейки универсальных промышленных контроллеров, предназначенных для использования в составе автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и промышленности.

Контроллеры должны быть предназначены для использования в составе АСУ ТП объектов нефтегазодобычи и нефтегазопереработки, нефтегазотранспорта, объектов генерации энергии и прочих промышленных объектов организаций, относящихся к субъектам критической информационной инфраструктуры.

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Исполнитель должен изготовить не менее двух комплектов опытных образцов промышленных контроллеров. В их состав должно входить аппаратное и программное обеспечение. Аппаратное должно включать в себя процессорные модули, модули системной шины и питания, модули ввода-вывода, коммуникационные модули и базовое шасси.