Wildberries начала тестировать аналитический чат-бот для продавцов

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) запускает в тестовом режиме WBot — новый чат-бот в личном кабинете продавцов маркетплейса в мобильных приложениях на iOS и Android. Он умеет отвечать на вопросы о продажах, ценах, остатках и видимости товаров продавца. Обновление уже начало постепенно появляться у части партнеров. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Сейчас собрать аналитические данные по всем показателям на Wildberries можно через разные отчеты. В свою очередь WBot помогает ознакомиться с ними в режиме одного окна.

Бот умеет собирать отчет по определенному артикулу: по всем показателям товара или какому-то одному за выбранный период. В рамках первой стадии тестирования в боте доступны запросы на: общие показатели товара — заказы, выкупы, процент выкупа, среднюю цену, рейтинг, количество отзывов, остатки на складах и товары в пути; конкретный показатель из группы — продажи, цены и скидки, остатки на складах и текущие поставки, видимость и спрос

«Для нас крайне важно, чтобы продавцы на платформе могли получить максимальное количество необходимых данных, которые бы помогли им актуализировать или заново выстроить бизнес-процессы так, чтобы это вывело их продажи на новый уровень. К тому же, появление WBot – это еще один шаг в рамках обеспечения сохранности данных наших партнеров. В отличие от сторонних сервисов, коммерческие показатели остаются строго внутри профиля. Это поможет исключить утечки важной информации или несанкционированный доступ. В будущем мы планируем добавить новые функции и показатели, а главное — научить бота собирать отчеты регулярно или при наступлении указанного события», – сказала директор по продукту портала продавцов РВБ Анастасия Сычева.

WBot уже доступен всем продавцам с подпиской «Джем» без ограничений на количество запросов нет. По результатам теста компания соберет обратную связь от партнеров для последующих обновлений сервиса перед его полноценным запуском.