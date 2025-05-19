«Битрикс24» выпустил релиз Невесомость с новым интерфейсом, персональным помощником «Марта AI» и защищенным мессенджером

Флагман обновления — интерфейс «Битрикс24 Зефир»

Теперь работа начинается с мессенджера. Новым сотрудникам не нужно учиться и осваиваться в новом пространстве — они уже умеют пользоваться мессенджерами. Из чатов можно быстро перейти в задачи или CRM, а сам мессенджер вызывается из любого раздела.

Новый простой интерфейс облегчает вход и ежедневную работу. Быстрое переключение между вкладками, упрощенная навигация, бесшовные переходы между рабочими пространствами, меньше визуального шума и обновленная цветовая палитра — все это позволяет пользователю сосредоточиться на рабочих задачах. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Безопасность в «Мессенджере» 3.0

Число атак на бизнес растет кратно год от года, а мошенники изобретают все новые схемы, поэтому в мессенджере усилена безопасность. Новый «Битрикс24 Мессенджер» – это закрытое пространство, в котором есть только сотрудники компании.

Мессенджер 3.0 это: автоудаление — для защиты конфиденциальной информации и персональных данных; защита от скриншотов в мобильном приложении; сквозное шифрование (End-to-End Encryption) и SSL-сертификат SHA-256 с шифрованием RSA данных в чатах и видеозвонках — доступ к информации есть лишь у участников общения; биометрия для авторизации — дополнительный способ защиты мобильного приложения; мобильное устройство — элемент двухфакторной авторизации в веб- или десктоп-версии «Битрикс24».

QuantumConnect — новая технология, которая делает видеозвонки в «Битрикс24» быстрыми и безопасными на всех устройствах. Она обеспечивает: высокую скорость (ускорение до 100 раз) и качество соединения независимо от количества участников; безопасность с применением технологии Javascript Web Token и шифрование звонков; интеграцию с AI и др.

«Марта AI» — умный помощник в CRM и не только

Во все разделы CRM добавлен ИИ-ассистент «Марта AI». Инструмент не только поможет в онбординге новичков, но и станет персональным помощником в ежедневной работе — например, поменяет время встречи в календаре.

Настройка CRM и повторные продажи с ИИ

ИИ помогает настроить CRM под конкретный бизнес, с учетом его специфики. Нужно просто ответить в чате на вопросы «Марты AI», и она сама настраивает: воронку, стадии, добавляет поля в карточку сделки и др.

ИИ в повторных продажах CRM «Битрикс24». Изучает историю взаимодействия со всеми клиентами, находит закономерности и выделяет тех, кто может купить еще раз, а также подсказывает, как построить диалог с потенциальным покупателем.

Новая модель в CoPilot — BitrixGPT 4.5

ИИ-ассистент «Битрикс24» начнет работать на базе BitrixGPT 4.5 — это модель, которая умеет размышлять, отвечает на уровне ChatGPT‑4o и работает на инфраструктуре в России.

Нейросеть будет доступна по умолчанию в облачной и коробочной версиях. Но пользователи, как и раньше, смогут подключить к «Битрикс24» CoPilot любую языковую модель, в том числе свою по API.

Кадровый электронный документооборот (КЭДО)

Доработан модуль КЭДО и улучшена интеграция с «1С»: теперь можно в один клик отправлять на подпись целый комплект документов из «1С». Поддерживаются «1С:ЗУП», «1С:ERP», «1С: Комплексная автоматизация 2», «1С:Бухгалтерия предприятия 3.0».

Онлайн-запись

Расширен функционал модуля «Онлайн-запись»: появились формы, благодаря которой клиенты могут сами записываться. В этих же формах клиенты могут сразу вносить предоплату. Инструмент поддерживает все популярные платежные системы. Чеки формируются автоматически, а покупателям приходит SMS об оплате.

Также «Битрикс24 Онлайн-запись» теперь автоматически напомнит клиентам о бронировании через SMS и в W******p. Уведомления о том, что система отправила сообщение, будут появляться в таймлайне сделки в CRM.

Бизнес-аналитика

Обновления в BI-конструкторе: настройка прав с группировкой отчетов – теперь можно объединять отчеты и быстро настраивать права для сотрудников и команд сразу на несколько сводок; настройка зон видимости отчетов – в обновленном конструкторе можно определять, из каких инструментов сотрудники попадают в отчеты; REST-приложение – с его помощью можно подключать любые внешние базы данных и строить комплексную BI-аналитику внутри «Битрикс24»; аналитика потоков – появились отчеты по каждому конкретному потоку.

В BI-конструктор добавлены группировки отчетов, настройка прав с группировкой отчетов, фильтрация по источникам, REST-доступ к внешним базам данных и потоковая аналитика.