Четверть российской молодежи использует чат-боты для общения с работодателем

Результаты совместного исследования «Авито работы» и HR Messenger показали, что 68% россиян предпочитают пользоваться чат-ботами для взаимодействия с компаниями и сервисами. Чаще всего пользователи используют виртуальных ассистентов для уточнения информации о товаре или услуге (65%), оформления заказов (43%), участия в опросах (32%), записи на прием (25%) и общения с работодателями (14%). Особенно популярны чат-боты среди молодежи: при трудоустройстве ими пользуется четверть респондентов в возрасте до 25 лет. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Чат-боты для общения с компаниями

Большинство опрошенных «Авито работой» и HR Messenger россиян считают, что при взаимодействии с компанией удобнее всего сочетать переписку в чат-ботах и живое общение с менеджером — так ответили 63% респондентов. При этом 5% предпочитают вести коммуникацию исключительно через чат-боты.

Треть респондентов обращаются к виртуальным помощникам как минимум раз в неделю. Среди основных преимуществ чат-ботов пользователи отмечают возможность получить ответ на вопрос в любое удобное время (57%), оперативность решения проблем (56%) и доступность на любом устройстве (55%). Более трети опрошенных положительно оценили то, что бот позволяет не отвлекаться от текущих дел. Для четверти россиян преимуществом виртуальных ассистентов стала возможность не вступать в живое общение с человеком.

Чат-боты для эффективного поиска работы и трудоустройства

Многофункциональность и удобство современных чат-ботов делает их универсальными помощниками в самых разных сферах повседневной жизни людей, включая поиск работы. Так, 14% россиян уже успешно используют виртуальных ассистентов для общения с работодателем. Больше всего пользователей, которые обращаются к помощи чат-ботов при трудоустройстве, среди молодых респондентов в возрасте от 18 до 24 лет — 25%. Помимо оперативности (56%), работы в любое время (54%) и доступности на всех устройствах (52%), 39% опрошенных в данной возрастной группе отметили, что виртуальный ассистент позволяет получить исчерпывающие ответы на все заданные вопросы и эффективно решить поставленные задачи. Еще 33% оценили емкость, лаконичность и соответствие ответов составленному запросу. Среди регионов чат-боты особенно популярны среди соискателей Сибири и Дальнего Востока — к их помощи при поиске работы прибегают 17% респондентов. Также виртуальными помощниками при трудоустройстве часто пользуются в Волгограде (17%), Москве и Екатеринбурге (по 15%).

«Чат-боты стремительно набирают популярность среди соискателей. С их помощью пользователи успешно общаются с работодателями, откликаются на вакансии, отправляют резюме и проходят первичные этапы собеседований. Виртуальные ассистенты доступны в любое время и дают гарантию того, что отклик будет оперативно обработан, а значит кандидат быстро получит обратную связь и не будет тратить время на ожидание — даже ночью и в праздничные дни. Кроме того, чат-боты выполняют функцию чутких консультантов. В частности, на “Авито работе" виртуальный ассистент помогает соискателям составить резюме и найти подходящую позицию в нужной сфере среди сотен тысяч вакансий», — сказал Артем Кумпель, управляющий директор «Авито работы».

«Согласно одному из опросов, проведенных нашим клиентом среди кандидатов, 68% респондентов утверждают, что с чат-ботом общаться удобнее, чем по звонку, 21% говорят, что не чувствуют разницы, и 11% — что звонок удобнее. Чат-бот — это не только правая рука рекрутера и hr-менеджера, но и гарант бесшовного пути кандидата. Чат-ботов успешно используют не только в общении с кандидатами 25-35 лет: у нас есть кейс, где чат-бот провел от отклика до трудоустройства кандидатов 45-50 лет, и компании удалось закрыть 100 вакансий за месяц», — отметил Руслан Абдулганиев, основатель платформы HR Messenger — чат-ботов для hr-специалистов.

Удовлетворенность чат-ботами

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Больше половины опрошенных россиян (53%) полностью довольны работой чат-ботов. При этом самый высокий показатель удовлетворенности отмечен среди молодых людей до 25 лет — 69%. В регионах доля тех, кто доволен возможностями чат-ботов, высока среди жителей Северного Кавказа (62%), Сибири и Дальнего Востока (по 61%). В Поволжье чат-ботами удовлетворены 56% опрошенных, на Урале — 52%. В Центральном и Южном округах работу чат-ботов положительно оценили по 50% респондентов, в Северо-Западном — 38%.

Опрос проведен в июле 2022 г., в исследовании приняли участие 10 тыс. респондентов со всей страны.

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«Авито» — российская онлайн-платформа. Сегодня с помощью «Авито» можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». Количество активных объявлений на «Авито» сегодня — более 100 млн, ежедневная аудитория платформы составляет 22 млн человек, что почти на 30% больше, чем в 2021 г., годовая аудитория — более 80 млн клиентов. Каждую секунду на «Авито» совершается более семи сделок, ежедневно пользователи добавляют более 900 тыс. новых объявлений

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На «Авито работе» зарегистрировано свыше 1,6 млн работодателей, включая представителей среднего и малого бизнеса. В разделе «Авито работа» в районе 3,5 млн объявлений — порядка 2,6 млн резюме и около 900 тыс. вакансий. 20,5 млн человек ежемесячно просматривают вакансии на «Авито» (данные «Авито» за июль 2022 г.).

HR Messenger – провайдер специализированных чат-ботов для общения работодателей с кандидатами и сотрудниками. Чат-боты автоматизируют и делают удобными рекрутинг, адаптацию, внутренние коммуникации и exit-интервью в уже более чем 100 крупнейших компаниях России и Казахстана.