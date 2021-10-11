Разделы

Интернет Веб-сервисы Интеграция Бизнес-приложения
|

«Эквио» и ELC анонсировали решение под ключ: обучающая платформа с готовым контентом за неделю

Два крупных игрока на рынке корпоративного образования — обучающая платформа «Эквио» и разработчик курсов ELC — анонсировали совместную акцию: «Эквио» предоставляет платформу для управления обучением, а ELC — образовательный контент для размещения на платформе. Разработчики обещают возможность сэкономить на корпоративном обучении и за несколько дней получить готовую образовательную платформу.

При покупке все курсы предоставляются вместе с их исходными файлами. Клиенты смогут самостоятельно убирать, добавлять или заменять контент обучающих курсов, вносить в него любые необходимые правки. Например, можно добавить собственные кейсы или логотип компании, поменять структуру курса.

Для компаний, которые осенью 2021 г. подключат платформу на год, действует спецпредложение: можно не купить обучающий контент, а взять его в аренду. Аренда одного курса будет стоить 20 тыс. руб. в год на любое количество сотрудников вместо 96 тыс. руб. за его покупку. В акции участвуют курсы из разных бизнес-областей: «Как привести дела в порядок: методика "Getting Things Done"», «5S: Офис/Производство», «Охрана труда: гид по офисной безопасности», «Удалëнный рекрутмент», «Цифровой этикет», «Кибербезопасность» и т. д. Полный список курсов размещен в каталоге на странице акции. Материалы доступны в разных версиях формата SCORM в виде ссылки для скачивания.

Спецпредложение действует при бронировании покупки до 30 ноября 2021 г.

«Для многих клиентов поиск или создание обучающего контента — настоящая головная боль. Еще год назад мы собрали палитру из курсов от лучших производителей образовательного контента в России. Теперь клиентам при использовании нашей платформы доступен большой выбор готовых курсов по самым разным темам. Мы также выяснили, что на рынке практически нет предложений по краткосрочной аренде курсов и отсутствует возможность доработки обучающего контента под запрос клиента: исходные файлы курса не передаются в случае покупки и клиент не может сам внести даже самое простое изменение и адаптировать контент под себя», — отметил Алексей Вагин, основатель и генеральный директор компании «Эквио».

«В нашем каталоге больше 100 готовых курсов. Их легко загрузить на платформу «Эквио» и сразу начать обучение. Или воспользоваться исходными материалами курсов, чтобы настроить и адаптировать всё под нужды конкретной компании», — рассказала Елена Тихомирова, генеральный директор eLearning Center.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

МИД России скрытно переходит на российское офисное ПО

Росприроднадзор перешел на отечественную платформу для коммуникаций

«Ростелеком» за микроскопические деньги купил двух ИТ-разработчиков

Грузоперевозчики: Беспилотный грузовик обходится в 2,5 раза дороже обычного

На создание цифровой экосистемы для повышения производительности труда выделили 3,2 миллиарда

Россияне создали решение, наблюдающее за каждым шагом сотрудников на работе

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Какой дисплей для смартфона лучше: AMOLED или IPS?

Лучшие циклонные пылесосы: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны с экранами 90-120 Гц: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова

Тройная запутанность в кремнии — крупный прорыв в квантовых компьютерах
Показать еще
GIS DAYS 2021 GIS DAYS 2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture