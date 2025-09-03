Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
CNewsMarket публикует первый в России рейтинг российских платформ для организации корпоративного наставничества. В обзоре сравниваются возможности LMS-систем для автоматизации процесса обучения и оценки полученных знаний, а также встроенные инструменты для управления и аналитики.

CNewsMarket представляет первый обзор LMS-платформ для корпоративного обучения. Платформенное решение состоит из различных модулей, основная цель которых — обеспечить комплексный процесс получения новых знаний для стажеров или только что нанятых сотрудников, а также для регулярной аттестации и развития компетенций опытного персонала.

Ключевые модули включают в себя базы знаний в текстовом, аудио- или видео-формате (инструкции, подкасты, вебинары и пр.), инструменты для проверки (тесты, экзамены) и закрепления полученных знаний. Помимо этого, развитые LMS-системы обязательно снабжены средствами административного контроля и сводной аналитики (дашборды для отслеживания успеваемости, журналирование и логирование и т.п.). Наиболее продвинутые платформы умеют интегрироваться с внутренними КИС предприятия (например с HRM- и CRM-системами), ВКС, облачными хранилищами и социальными сетями.

В ходе сравнения аналитики CNewsMarket оценивают более 50 различных критериев, характеризующих как базовые функциональные возможности программного продукта, так и дополнительные параметры, в числе которых разнообразие форматов поставки, продолжительность бесплатного тестирования, наличие мобильного приложения и др.

Результаты рейтинга

Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».

Рейтинг корпоративных LMS-платформ. Структура баллов

Функциональность
Управление и аналитика
Дополнительные возможности
Поставка и поддержка

465
85
150
55
445
75
130
60

405
75
140
55
395
65
100
55
385
65
105
50
385
75
100
45

380
55
95
55
350
55
115
55

290
65
110
40

285
45
110
40

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:

1. Функциональность:

  • Адаптация
  • Обучение
  • Оценка и развитие
  • Геймификация, вовлечение
  • Коммуникации и события
  • Автоматические назначения по критериям

2. Управление и аналитика:

  • Личный кабинет руководителя
  • BI аналитика
  • Отчеты Excel
  • Журнал действий (логирование)
  • Настраиваемая ролевая модель

3. Дополнительные возможности:

  • Персонализация
  • Импорт из внешних платформ
  • Адаптивная мобильная верстка
  • Мобильное приложение
  • Интеграции по REST API
  • Двухфакторная авторизация

4. Поставка и поддержка

Топ-5 российских LMS-платформ 2025

Место Компания Решение Итоговый балл
1
Skillaz
Skillaz
755
2
Websoft
Websoft HCM
710
3
Эквио
Эквио
675
4
iSpring
iSpring Learn
615
5
Диасофт
Digital Q.LMS
605

Лидером рейтинга российских LMS-платформ в 2025 г. по сумме набранных баллов признана система обучения персонала Skillaz. Платформа полностью обеспечивает цифровизацию онбординга (адаптации новых сотрудников), располагает широкими возможностями для управления профессиональным ростом сотрудников от создания обучающих курсов до контроля эффективности подбора и развития, а также необходимыми инструментами HR-аналитики.

© Gorodenkoff / Фотобанк Фотодженика
Платформенное решение состоит из различных модулей, основная цель которых — обеспечить комплексный процесс получения новых знаний для стажеров или только что нанятых сотрудников

На втором месте — Websoft HCM. Разработчиком системы является одна из наиболее опытных российских HCM-компаний, ранее работавшей над платформой WebTutor. К числу важных преимуществ LMS-системы можно отнести возможность обеспечить персонализированный подход к обучению каждого сотрудника и мощный функционал для индивидуальной настройки платформы (например, добавить новые разделы или изменить дизайн).

Третье место по итогам рейтинга — у LMS-платформы, созданной компанией «Эквио». Платформа включает траектории обучения, программы развития, базу знаний и систему тестирования с различными типами вопросов. Хорошо развитые административные инструменты для контроля, включая мониторинг прохождения программ и результатов тестирования. Есть библиотека из готовых курсов по популярным темам.

Правила начисления баллов

Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Правило начисления баллов
1. Адаптация
  • Создание, назначение планов адаптации
  • Программы курсов
  • Редактор статей
  • Поддержка SCORM
  • Наставники
  • Buddy (бадди-поддержка)
  • Кабинет руководителя
2. Обучение3. Оценка и развитие
  • Оценка 360, NPS
  • Тестирование
  • Опросы
  • Задания
  • Индивидуальные планы развития
4. Коммуникации и события
  • Новости
  • Баннеры
  • Блокирующее уведомление
  • Календарь мероприятий
  • Комментарии
  • Чаты
  • UGC контент
  • FAQ
  • База знаний
5. Управление и аналитика
  • Личный кабинет руководителя
  • BI аналитика
  • Отчеты Excel
  • Журнал действий (логирование)
  • Настраиваемая ролевая модель
6. Дополнительная функциональность
  • Адаптивная мобильная верстка
  • Мобильное приложение
  • Интеграции по REST API
  • Двухфакторная авторизация
7. Форматы поставки модуля: коробочная версия
15 баллов за каждый пункт
1. Геймификация, вовлечение
  • Награды
  • Рейтинг
  • Баллы
2. Персонализация
  • Кастомизация внешнего вида (white label)
  • Настройка корпоративной лексики
  • Мультиязычность
  • Рекомендации курсов на основе данных
  • Другое
3. Автоматические назначения по критериям
  • Должность
  • Срок (дней) в должности
  • Теги
  • Организационная структура
4. Импорт из внешних платформ
  • Tilda
  • Rutube
  • Youtube
  • Другое
5. Форматы поставки модуля: облачная версия
6. Форматы поставки модуля: кастомизация под клиента
7. Количество активных клиентов: указано
8. Оценка и развитие: другое
10 баллов за каждый пункт
Количество дней бесплатного доступа к полнофункциональной версии
До 14 дней = 10 баллов
От 15 дней = 15 баллов
Опционально, частично
5 баллов

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой LMS в теме письма.

