CNewsMarket публикует первый в России рейтинг российских платформ для организации корпоративного наставничества. В обзоре сравниваются возможности LMS-систем для автоматизации процесса обучения и оценки полученных знаний, а также встроенные инструменты для управления и аналитики.
CNewsMarket представляет первый обзор LMS-платформ для корпоративного обучения. Платформенное решение состоит из различных модулей, основная цель которых — обеспечить комплексный процесс получения новых знаний для стажеров или только что нанятых сотрудников, а также для регулярной аттестации и развития компетенций опытного персонала.
Ключевые модули включают в себя базы знаний в текстовом, аудио- или видео-формате (инструкции, подкасты, вебинары и пр.), инструменты для проверки (тесты, экзамены) и закрепления полученных знаний. Помимо этого, развитые LMS-системы обязательно снабжены средствами административного контроля и сводной аналитики (дашборды для отслеживания успеваемости, журналирование и логирование и т.п.). Наиболее продвинутые платформы умеют интегрироваться с внутренними КИС предприятия (например с HRM- и CRM-системами), ВКС, облачными хранилищами и социальными сетями.
В ходе сравнения аналитики CNewsMarket оценивают более 50 различных критериев, характеризующих как базовые функциональные возможности программного продукта, так и дополнительные параметры, в числе которых разнообразие форматов поставки, продолжительность бесплатного тестирования, наличие мобильного приложения и др.
Результаты рейтинга
Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».
Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:
1. Функциональность:
- Адаптация
- Обучение
- Оценка и развитие
- Геймификация, вовлечение
- Коммуникации и события
- Автоматические назначения по критериям
2. Управление и аналитика:
- Личный кабинет руководителя
- BI аналитика
- Отчеты Excel
- Журнал действий (логирование)
- Настраиваемая ролевая модель
3. Дополнительные возможности:
- Персонализация
- Импорт из внешних платформ
- Адаптивная мобильная верстка
- Мобильное приложение
- Интеграции по REST API
- Двухфакторная авторизация
4. Поставка и поддержка
Источник: CNewsMarket. Полная версия
Лидером рейтинга российских LMS-платформ в 2025 г. по сумме набранных баллов признана система обучения персонала Skillaz. Платформа полностью обеспечивает цифровизацию онбординга (адаптации новых сотрудников), располагает широкими возможностями для управления профессиональным ростом сотрудников от создания обучающих курсов до контроля эффективности подбора и развития, а также необходимыми инструментами HR-аналитики.
На втором месте — Websoft HCM. Разработчиком системы является одна из наиболее опытных российских HCM-компаний, ранее работавшей над платформой WebTutor. К числу важных преимуществ LMS-системы можно отнести возможность обеспечить персонализированный подход к обучению каждого сотрудника и мощный функционал для индивидуальной настройки платформы (например, добавить новые разделы или изменить дизайн).
Третье место по итогам рейтинга — у LMS-платформы, созданной компанией «Эквио». Платформа включает траектории обучения, программы развития, базу знаний и систему тестирования с различными типами вопросов. Хорошо развитые административные инструменты для контроля, включая мониторинг прохождения программ и результатов тестирования. Есть библиотека из готовых курсов по популярным темам.
Правила начисления баллов
Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.
Перейти к обзору «Российские LMS- платформы 2025»
Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой LMS в теме письма.