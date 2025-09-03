CNewsMarket публикует первый в России рейтинг российских платформ для организации корпоративного наставничества. В обзоре сравниваются возможности LMS-систем для автоматизации процесса обучения и оценки полученных знаний, а также встроенные инструменты для управления и аналитики.

CNewsMarket представляет первый обзор LMS-платформ для корпоративного обучения. Платформенное решение состоит из различных модулей, основная цель которых — обеспечить комплексный процесс получения новых знаний для стажеров или только что нанятых сотрудников, а также для регулярной аттестации и развития компетенций опытного персонала.

Ключевые модули включают в себя базы знаний в текстовом, аудио- или видео-формате (инструкции, подкасты, вебинары и пр.), инструменты для проверки (тесты, экзамены) и закрепления полученных знаний. Помимо этого, развитые LMS-системы обязательно снабжены средствами административного контроля и сводной аналитики (дашборды для отслеживания успеваемости, журналирование и логирование и т.п.). Наиболее продвинутые платформы умеют интегрироваться с внутренними КИС предприятия (например с HRM- и CRM-системами), ВКС, облачными хранилищами и социальными сетями.

В ходе сравнения аналитики CNewsMarket оценивают более 50 различных критериев, характеризующих как базовые функциональные возможности программного продукта, так и дополнительные параметры, в числе которых разнообразие форматов поставки, продолжительность бесплатного тестирования, наличие мобильного приложения и др.

Результаты рейтинга

Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».

Рейтинг корпоративных LMS-платформ. Структура баллов Подробнее: Обзор российских LMS-платформ 2025 Функциональность Управление и аналитика Дополнительные возможности Поставка и поддержка 465 85 150 55 445 75 130 60 405 75 140 55 395 65 100 55 385 65 105 50 385 75 100 45 380 55 95 55 350 55 115 55 290 65 110 40 285 45 110 40

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:

1. Функциональность:

Адаптация

Обучение

Оценка и развитие

Геймификация, вовлечение

Коммуникации и события

Автоматические назначения по критериям

2. Управление и аналитика:

Личный кабинет руководителя

BI аналитика

Отчеты Excel

Журнал действий (логирование)

Настраиваемая ролевая модель

3. Дополнительные возможности:

Персонализация

Импорт из внешних платформ

Адаптивная мобильная верстка

Мобильное приложение

Интеграции по REST API

Двухфакторная авторизация

4. Поставка и поддержка

Топ-5 российских LMS-платформ 2025 Место Компания Решение Итоговый балл 1 Skillaz Skillaz 755 2 Websoft Websoft HCM 710 3 Эквио Эквио 675 4 iSpring iSpring Learn 615 5 Диасофт Digital Q.LMS 605

Источник: CNewsMarket. Полная версия

Лидером рейтинга российских LMS-платформ в 2025 г. по сумме набранных баллов признана система обучения персонала Skillaz. Платформа полностью обеспечивает цифровизацию онбординга (адаптации новых сотрудников), располагает широкими возможностями для управления профессиональным ростом сотрудников от создания обучающих курсов до контроля эффективности подбора и развития, а также необходимыми инструментами HR-аналитики.

© Gorodenkoff / Фотобанк Фотодженика Платформенное решение состоит из различных модулей, основная цель которых — обеспечить комплексный процесс получения новых знаний для стажеров или только что нанятых сотрудников

На втором месте — Websoft HCM. Разработчиком системы является одна из наиболее опытных российских HCM-компаний, ранее работавшей над платформой WebTutor. К числу важных преимуществ LMS-системы можно отнести возможность обеспечить персонализированный подход к обучению каждого сотрудника и мощный функционал для индивидуальной настройки платформы (например, добавить новые разделы или изменить дизайн).

Третье место по итогам рейтинга — у LMS-платформы, созданной компанией «Эквио». Платформа включает траектории обучения, программы развития, базу знаний и систему тестирования с различными типами вопросов. Хорошо развитые административные инструменты для контроля, включая мониторинг прохождения программ и результатов тестирования. Есть библиотека из готовых курсов по популярным темам.

Правила начисления баллов

Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Правило начисления баллов 1. Адаптация Создание, назначение планов адаптации

Программы курсов

Редактор статей

Поддержка SCORM

Наставники

Buddy (бадди-поддержка)

Кабинет руководителя 2. Обучение Курсы

Видео

Подкасты

Вебинары 3. Оценка и развитие Оценка 360, NPS

Тестирование

Опросы

Задания

Индивидуальные планы развития 4. Коммуникации и события Новости

Баннеры

Блокирующее уведомление

Календарь мероприятий

Комментарии

Чаты

UGC контент

FAQ

База знаний 5. Управление и аналитика Личный кабинет руководителя

BI аналитика

Отчеты Excel

Журнал действий (логирование)

Настраиваемая ролевая модель 6. Дополнительная функциональность Адаптивная мобильная верстка

Мобильное приложение

Интеграции по REST API

Двухфакторная авторизация 7. Форматы поставки модуля: коробочная версия 15 баллов за каждый пункт 1. Геймификация, вовлечение Награды

Рейтинг

Баллы 2. Персонализация Кастомизация внешнего вида (white label)

Настройка корпоративной лексики

Мультиязычность

Рекомендации курсов на основе данных

Другое 3. Автоматические назначения по критериям Должность

Срок (дней) в должности

Теги

Организационная структура 4. Импорт из внешних платформ Tilda

Rutube

Youtube

Другое 5. Форматы поставки модуля: облачная версия

6. Форматы поставки модуля: кастомизация под клиента

7. Количество активных клиентов: указано

8. Оценка и развитие: другое 10 баллов за каждый пункт Количество дней бесплатного доступа к полнофункциональной версии До 14 дней = 10 баллов

От 15 дней = 15 баллов Опционально, частично 5 баллов

Перейти к обзору «Российские LMS- платформы 2025»

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой LMS в теме письма.