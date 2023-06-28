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«Флант» и «Экспресс 42» объявили об объединении компаний

Компания «Флант», которая с 2008 г. занимается созданием и обслуживанием надежной ИТ-инфраструктуры для критичных бизнес-приложений, и компания «Экспресс 42», российская компания, которая оказывает услуги по выстраиванию DevOps-компетенций в России, провели пресс-конференцию и объявили об объединении.

Новая объединенная компания закрывает весь спектр потребностей в DevOps-компетенциях и инструментах. В результате объединения «Флант» расширяет свои возможности в сфере консалтинга, сможет глубже и точнее понимать потребности заказчика и усилить партнерскую сеть новыми знаниями, а в портфель услуг и сервисов «Экспресс 42» попадают инновационные технологии по управлению кластерами Kubernetes и мониторингу ИТ-инфраструктуры, которые уже имеют высокую репутацию среди заказчиков.

Александр Титов, сооснователь и управляющий партнер «Экспресс 42»: «Kubernetes-платформа Deckhouse компании «Флант» — это серьезный продукт, в который вложены десятки тысяч часов работы высококлассных специалистов в сфере Kubernetes. Мы давно следим за успехами коллег и видим огромный потенциал в том, чтобы на базе Deckhouse построить продуктовую экосистему, дополнив ее решением Экспресс 42 Delivery Platform. Объединение наших компаний создает продуктовую линейку, закрывающую большинство DevOps-задач, и позволяет нашей объединенной компании оказывать как типовой высококачественный сервис 24/7, так и вести кастомизированные проекты с передачей компетенций партнерам и заказчикам».

Александр Баталов, генеральный директор АО «Флант»: «Мы хотели найти партнера, который мог бы ускорить наш рост и помочь коренным образом изменить подход к внедрению наших продуктов и ускорению их интеграции в существующие ИТ-ландшафты заказчиков. Объединение наших усилий с «Экспресс 42» означает, что мы будем работать с лучшими специалистами по DevOps-консалтингу на российском рынке, которые имеют огромный опыт в разработке и адаптации ИТ-процессов, DevSecOps и анализе процессов разработки и доставки ПО. Компетенции наших коллег из «Экспресс 42» логично дополняют портфель продуктов и услуг «Фланта». Синергия позволит нам закрывать все задачи заказчика под ключ и сопровождать клиента в процессе его развития».

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Импортонезависимость

«Флант» с 2008 г занимается созданием и обслуживанием ИТ-инфраструктуры для критичных бизнес-приложений. В 2019г. компания стала сертифицированным поставщиком услуг Kubernetes (статус Kubernetes Certified Service Provider). Основные продукты и услуги: Deckhouse — первая российская платформа для управления кластерами Kubernetes; DevOps-аутсорсинг — сопровождение инфраструктуры в режиме 24x7 силами выделенной DevOps-команды; Okmeter — мониторинг инфраструктуры, настроенный за вас и доступный как on-premise или подключаемый облачный сервис.

«Экспресс 42» c 2012 г. является центром компетенций по построению процессов и платформ разработки ПО в цифровых компаниях (DevOps). На 2023 г. у компании более 100 внедренных решений в банковской сфере, ритейле, промышленности, интернет-торговле, интернет-образовании и других областях. Основные продукты и услуги: DevOps-консалтинг – от анализа узких мест в ИТ-процессах клиента до выстраивания эффективной разработки и поставки ПО, создание роадмапа изменения ИТ для реализации цифровой трансформации; Внедрение DevOps для CI/CD – создание сервисов инструментальной платформы поставки ПО и процессов управления инфраструктурой; «Экспресс.платформа» – решение для контейнерной разработки цифровых продуктов, с единым окном в инфраструктуру для команд разработки.

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