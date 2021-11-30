Kubernetes и другие контейнерные системы: преимущества и недостатки

Несмотря на очевидную и растущую популярность Kubernetes как оркестратора в сегменте контейнерных систем есть и другие перспективные продукты. В ряду наиболее популярных решений в этой области — такие системы, как Apache Mesos, Docker Swarm и Nomad. Почему большинство компаний выбрало именно Kubernetes?

Docker и Kubernetes

Когда речь заходит о контейнерах, в первую очередь вспоминают о Kubernetes и Docker. Про них сложно говорить как про конкурентов, так как обе системы могут хорошо дополнять друг друга.

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Например, у платформы Docker есть специальная среда для создания и запуска контейнеров — Docker Engine. Она потребуется при работе с контейнерами на базе Kubernetes, а Docker — это одно из наиболее популярных и надежных решений.

Docker позволяет создавать, развертывать контейнеры и управлять ими более безопасным и удобным способом. Одно из главных преимуществ Docker заключается в том, что эта система может работать почти на любом компьютере и в любой облачной среде. Платформа позволяет настраивать бесперебойный процесс развертывания и обновления, так как в каждом контейнере может быть запущен одновременно только один процесс.

Docker Swarm

Docker и Kubernetes — платформы-компаньоны, которые скорее дополняют друг друга, хотя могут выполнять полный набор функций по отдельности. Настоящую конкуренцию Kubernetes в области управления контейнерами составляет другой продукт Docker Inc. — Docker Swarm. Главное преимущество Swarm — оперативное развертывание контейнеров, которое позволяет ускорить масштабируемость приложения. В этом аспекте Kubernetes как более сложная система уступает лидирующие позиции.

Docker Swarm оперативнее Kubernetes, но менее гибок

Однако это не самая важная характеристика контейнерных систем. Kubernetes оказывается более гибким инструментом, по сравнению с Docker Swarm, если дело касается способов расширения функциональности. Так как Kubernetes — инструмент с открытым исходным кодом, у него больше возможностей для изменения настроек по умолчанию. В то же время Docker Swarm обладает ограниченным набором настроек, который напрямую зависит от возможностей Docker API.

Apache Mesos

Другой заметный игрок на рынке контейнерных систем — Apache Mesos, который зародился как исследовательский проект в университете Berkeley, но со временем стал одной из популярных систем управления кластером.

Главная особенность Mesos — в организации работы: виртуальные машины объединяются в кластер, и распределение ресурсов происходит между кластерами, а не узлами. Так как изначально Mesos задумывался как решение для работы с BigData, показатели его эффективности и производительности гораздо выше, чем у Kubernetes.

К тому же платформа Mesos позволяет достигать рекордных значений по масштабируемости кластера — поддерживает управление 10 000 виртуальных машин, что в 2 раза больше максимального показателя у Kubernetes. Но, несмотря на серьезные достоинства, продукт отстает в автоматическом масштабировании и сетевых возможностях.

Преимущества Kubernetes

Kubernetes считается системой с наиболее широким спектром возможностей среди инструментов управления контейнерами. Это инструмент, который позволяет развертывать масштабируемые системы и приложения. Kubernetes играет важную роль в поставке приложений и непрерывном цикле разработки: позволяет бесшовно обновлять компоненты системы и быстрее выводить релизы в продуктивную среду.

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Самыми важными функциями оркестратора можно назвать следующие:

Мониторинг и автоматическое распределение нагрузки.

Гибкая настройка всех сущностей системы.

Изоляция разных компонентов системы.

Возможность отображать важные показатели работы контейнеров (дашборды).

Доступность ручного управления нагрузкой на узлах.

Несмотря на более медленное масштабирование и меньшее количество управляемых нод, Kubernetes обладает гибкими настройками внутри системы и позволяет отслеживать работоспособность контейнеров. Кроме того, Kubernetes хорошо подходит для использования в больших BigData-проектах, где необходима работа с высокой нагрузкой, большим количеством контейнеров и сервисами PaaS.

Главное преимущество оркестратора — возможность управления большим количеством контейнеров при сложной архитектуре. Kubernetes позволяет автоматически отслеживать распределение ресурсов на узлах, логировать события в системе и автоматически балансировать нагрузку. Кроме того, в системе предусмотрен интерфейс ручного управления контейнерами, возможность масштабирования самого кластера и приложений внутри него.

Kubernetes выбирают еще и потому, что он позволяет снизить нагрузку на разработчиков. Из-за изоляции компонентов приложения нет необходимости менять всю инфраструктуру при исправлении ошибок или выпуске новых релизов программного обеспечения.

Так как Kubernetes — это решение с открытым кодом, он поддерживает разные способы расширения, в отличие от своего конкурента Docker Swarm, и считается более гибким в настройке.

Кроме того, компании могут использовать возможности Kubernetes в виде гибридных развертываний программного обеспечения. Например, вендоры могут предлагать систему на базе Kubernetes, как это делают IBM (IBM Cloud Kubernetes Service) или Red Hat (Openshift). Такой вариант реализации функций Kubernetes позволяет организациям сэкономить на расходах и получить все возможности продукта.

Недостатки Kubernetes

Несмотря на большой список преимуществ, в некоторых аспектах функциональности Kubernetes все же уступает другим решениям в области управления контейнерами. К недостаткам Kubernetes можно отнести следующие:

Большое количество сущностей в системе (узел, под, сервис, контроллер).

Высокая стоимость квалифицированных специалистов.

Документания недостаточно подробная.

Сложный процесс установки и настройки.

Главная проблема, с которой сталкиваются компании при внедрении Kuberbetes, — документация, которая не описывает детали использования и настройку продукта. Ее может быть недостаточно для начала работы с системой, поэтому часто организации вынуждены привлекать экспертов, которые уже имеют опыт работы с Kubernetes. По сравнению с ним, например, Apache Mesos покажется гораздо более простым и удобным в использовании.

Эти характеристики могут значительно усложнить процесс работы с Kubernetes, хотя ни одна из них не является критичной. Отсутствие деталей в документации можно восполнить хорошим специалистом по Kubernetes или ознакомиться с системой, узнав об опыте коллег по проекту или других пользователей системы.

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