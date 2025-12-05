Разделы

В сервисе для артистов BandLink появится ИИ-помощник

Сервис для артистов BandLink анонсировал запуск ИИ-помощника для артистов — он появится в сервисе в начале 2026 г. ИИ-помощник будет самостоятельно отслеживать аналитику, сигнализировать об изменениях и рекомендовать шаги для роста, позволяя артистам сосредоточиться на творчестве, а не на цифрах и графиках. Об этом CNews сообщили представители BandLink.

Артисты смогут в несколько кликов узнать, как продвигается новый релиз, какие каналы продвижения стоит усилить, а также не упустить важные изменения и тренды — например, всплеск интереса к треку или снижение активности фанатов.

ИИ-помощник BandLink сможет не только избавить от рутины, но и вдохновить на идеи для экспериментов. Анализируя предпочтения слушателей и особенности самого трека, ИИ-помощник подскажет музыкантам направления, с которых можно начать экспериментировать с ним: другие жанры, темп или настроение.

Артист сможет вдохновиться рекомендациями ИИ-помощника BandLink, чтобы выпустить песню в новом звучании для своих фанатов, а кроме того, потенциально расширить аудиторию.

В партнерстве с Rocket Records и Pulse впервые продемонстрировали, как будет работать новая технология. На сцене Дома музыки Джиган, Artik & Asti и Niletto исполнили новую версию хита «Худи», в которой трек прозвучал сразу в трех новых жанрах — RnB, рок, инди и шансон, рекомендованных ИИ-помощником BandLink.

Алексей Борщов, «Корус Консалтинг»: На текущем уровне развития ИИ все бизнес-процессы должны контролировать люди

Цифровизация

5 декабря на музыкальных платформах вышел макси-сингл «Худи Remixes BandLink AI Edition» — шесть новых версий хита «Худи» от Джигана, Artik & Asti и Niletto, вдохновленные рекомендациями ИИ-помощника сервиса для артистов BandLink. Теперь трек можно услышать в жанрах рок, шансон, RnB, фонк, бразильский фонк, а также в танцевальной версии. Над ремиксами вместе с артистами работали продюсеры Tusovka, Phurs, rubchanskii, Red Square, MLDL и Harddope.

«Весь год трек "Худи" не покидал чарты стримингов, и нам хотелось громко отпраздновать этот успех. Проект стал отличной возможностью не просто перевыпустить хит, а показать его с совершенно неожиданных сторон. ИИ-помощник BandLink подсветил жанры, о которых мы и не думали всерьез, но результат получился лучше любых ожиданий. Эти новые версии — наш подарок слушателям: любимый трек, который теперь может звучать и как рок-баллада, и как душевный шансон», — Rocket Records.

