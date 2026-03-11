Разделы

Кадры Интернет Веб-сервисы
|

«Авито Работа» и «Авито Реклама»: 40% работающих жителей России считают, что кино о профессиях должно быть о командной работе и человеческих отношениях

Эксперты «Авито Работы», «Авито Рекламы» и онлайн-платформы «Кион» опросили 8 тыс. жителей России в возрасте от 18 лет, чтобы узнать, каким зрители видят современное кино о профессиях и где узнают о новых фильмах и сериалах. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Самым привлекательным «киношным» карьерным миром стала офисная компания в духе «Служебного романа» — с привычными процессами, понятной иерархией, рабочими буднями и корпоративной жизнью с человеческим фактором. Такой вариант выбрали 24% респондентов. На втором месте — ИT-компания, как в «Кремниевой долине»: небольшая команда, быстрый рост, гибкий график, частично удаленная работа, постоянные питчи и борьба за инвестиции (18%). Третью позицию занимает производственная компания по модели «Ford против Ferrari» — реальный сектор, работа над конкретным продуктом, инженерные вызовы, цеха и прототипы, ответственность за результат, который можно буквально потрогать (16%). Инвестиционная среда в стилистике «Волка с Уолл-стрит» набрала 12%, спортивная команда в логике «Легенды №17» — 10%, небольшая архитектурная мастерская, как в «Питер FM», — 10%, редакция модного журнала в духе «Дьявол носит Prada» — 9%.

Распределение предпочтений различается у мужчин и женщин. Среди женщин в тройке лидеров — офисная компания (32%), IT-компания (18%) и редакция модного журнала (13%). Мужчины чаще выбирают производственную компанию (23%), ИT-компанию (18%) и инвестиционную среду (16%). Это отражает разные карьерные ориентиры: для одних важна структурированная корпоративная среда, для других — масштаб задач, инженерная логика или динамика финансового рынка.

Образ руководителя, с которым хотелось бы работать и учиться, чаще всего ассоциируется с внутренней силой, личной ответственностью и последовательным ростом — такой вариант набрал 12%. Поддержка и доверие к команде получили 11%, нацеленность на результат и готовность брать ответственность — 10%. Экспертность и интеллектуальное лидерство отметили 9% опрошенных, системность и управленческую зрелость — 8%, харизму и амбициозность — также 8%.

«Интересно, что представления об “идеальном” руководителе напрямую связаны со сферой занятости. В маркетинге и PR чаще выбирают лидера, который выстраивает работу через доверие и поддержку команды — такой формат набрал 12%. Инженеры и научные сотрудники делают ставку на экспертность и интеллектуальное лидерство (13%). В ИT на первый план выходят стратегичность и нацеленность на результат — по 12% голосов получили именно такие модели управления. В промышленности также ценят профессиональную глубину и высокий стандарт качества (11%), а в строительстве и ремонте — жесткую ориентацию на результат и ответственность (12%). Это показывает, что ожидания от руководителя формируются исходя из характера задач: где-то важна эмпатия и командность, а где-то — системность, стратегия и требовательность к результату», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

Главным источником вдохновения в работе респонденты называют сильную команду и интересных людей — 21%. Профессиональный рост выбрали 20%, достижение измеримого результата — 16%. Решение сложных задач и возможность соединять творчество и бизнес набрали по 13%, при этом 13% не отметили ни один из предложенных вариантов.

<p>Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать построение инфраструктуры производителю ПАК</p>
Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать построение инфраструктуры производителю ПАК Цифровизация

Свою карьеру 22% опрошенных сравнивают с сериалом на несколько сезонов — длинной историей с развитием и поворотами. Биографический фильм выбрали 17%, документальное кино — 16%. Ещё 14% ассоциируют профессиональную жизнь с фильмом про супергероев, 11% — с инди-драмой, по 10% — со стартап-комедией и спортивной драмой.

По мнению аудитории, современное кино о профессиях прежде всего должно быть о командной работе и человеческих отношениях — так считают 40% респондентов. Тему внутреннего пути человека в профессии отметили 31%, влияние работы на жизнь вне нее — 27%, цену успеха и профессиональных амбиций — 23%, преодоление вызовов и смену карьерного пути — 20%.

«Реклама фильмов и сериалов сегодня строится на сочетании разных каналов. ТВ помогает быстро рассказать широкой аудитории о премьерах, а площадки электронной коммерции становятся ещё одним местом, где зрители узнают о новинках. По данным нашего опроса, каждый десятый респондент обращает внимание на рекламу на сайтах объявлений и маркетплейсах — коммуникация в этой среде воспринимается более предметно и усилив интерес к контенту. Именно сочетание широкого охвата и точечных digital-инструментов формирует устойчивый эффект кампании», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

Генпрокуратура требует признать экстремистом знаменитого венчурного инвестора

Доля российского ИТ-оборудования в проектах по созданию ЦОД увеличилась до 40–60%

ИТ-шники утратили доверие к работодателям. Светлого будущего для себя они не видят и боятся за настоящее

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Арестованы киберпреступники, торговавшие набором для DDoS-атак. Их возраст от 12 до 16 лет

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837