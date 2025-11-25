Разделы

Новый бренд «Игры Ростелеком» объединяет геймеров и разработчиков

«Игры Ростелеком» (18+) — это новая онлайн-платформа для геймеров, а также возможности для разработчиков и дистрибьюторов видеоигр. Площадка объединяет игровой маркетплейс и лаунчер для партнеров из игровой индустрии. Цифровая и облачная инфраструктура «Ростелекома» обеспечивают комфорт игрового процесса, а решения по кибербезопасности обеспечивают пользователям платформы защиту от мошенничества и безопасность покупок. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

На платформе «Игры Ростелеком» регулярно будут выходить эксклюзивные продукты и предложения. Уже с 25 ноября 2025 г. геймеры могут сделать здесь официальный предзаказ на шутер PIONER. Всего в каталоге платформы представлено почти 6000 игр на ПК, PlayStation и Xbox, включая популярные зарубежные тайтлы. Ассортимент игр будет регулярно расширяться. Геймерам также доступны различные внутриигровые валюты и игровые подписки.

Развивая игровое направление, «Ростелеком» готов поддерживать отечественных разработчиков. Именно с этой целью запущен портал-лаунчер «Игры Ростелеком», который открывает большие возможности для создателей видеоигр. Компания максимально упростила технический процесс размещения игрового контента, а специальные условия для отечественных инди-разработчиков дают начинающим командам шанс представить свои проекты широкой аудитории.

Игровой маркетплейс объединяет на одной площадке легальных дистрибьютеров видеоигр. Для безопасности клиентов «Ростелеком» ввел строгие правила модерации: каждый поставщик обязан предоставить полный пакет документов на свой продукт, что гарантирует подлинность тайтла и безопасность трансакций.

Ирина Лебедева, вице-президент по продуктам массового сегмента «Ростелекома»: «Наша платформа открывает новые возможности для развития игровой индустрии. В России насчитывается более 70 миллионов геймеров. Специально для них мы разработали платформу “Игры Ростелеком”, где объединены уникальные и уже проверенные игровые решения. Это максимально удобная и безопасная онлайн-площадка для всех представителей отечественной игровой индустрии. Надеемся, что она станет новым стимулом для роста отечественных разработчиков, которым мы поможем найти свою аудиторию».

