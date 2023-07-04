GMNG выпустил в продажу новую игровую мышь GMNG XM003

Бренд GMNG, выпускающий устройства для гейминга, представляет игровую мышь GMNG XM003. Она получила разрешение до 32000 DPI, UV-покрытие корпуса, 10 кнопок с возможностью записи макросов и ресурс до 20 млн нажатий.



Мышь GMNG XM003 обеспечивает высокую точность в играх и оптимальную управляемость благодаря широкому спектру настраиваемых параметров.

Оптический сенсор высокого разрешения можно переключать кнопкой на корпусе или с помощью специального ПО в диапазоне между значениями 1200/3600/6400/8000/16000/24000/32000.

Четыре конфигурации частоты опроса 125 / 250 / 500 / 1000 Гц помогут легко переключаться и играть в игры разных жанров: от скоростных шутеров до неспешных инди.

Десять кнопок с возможностью записи макросов дают максимальную кастомизацию игрового опыта.

GMNG XM003

Эргономичный черный корпус имеет матовое покрытие. Мышь оснащена прорезиненным колесом прокрутки и подставкой для мизинца. Ножки изготовлены из тефлона. Мышь обладает небольшими габаритами и весит 150 г.

В девайсе предусмотрена RGB-подсветка с 10 режимами и возможностью ее полного отключения. Настройка производится при помощи специального драйвера.

Изначально четыре кнопки на правой боковой панели заточены под открытие программы «Мой компьютер», выхода на рабочий стол и переключением между страницами документов.

Подключается к ПК через USB-кабель длиной 1,8 м с прочной оплеткой и позолоченным коннектором для надежности.

Игровая мышь GMNG XM003 уже поступила в продажу в магазины «Ситилинк» и на маркетплейс Ozon.