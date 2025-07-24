Skolkovo Golf Club запускает ИИ-плейлист для поля

В 2025 г. искусственный интеллект проникает не только в мир музыки и развлечений, но и в спорт. Skolkovo Golf Club представил ИИ-плейлист — серию музыкальных композиций, созданных нейросетью специально для гольф-поля. Новый плейлист будет сопровождать тренировочные сессии и турниры клуба, помогая игрокам поддерживать концентрацию и получать удовольствие от игры. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

ИИ-плейлист сочетает инди, поп, альтернативный рок и диско. Музыка остается динамичной и ненавязчивой, поддерживая рабочий ритм и атмосферу спокойной сосредоточенности. Днем звучат более энергичные треки, чтобы заряжать игроков, а к вечеру — плавные и расслабляющие мелодии. Такой подход к музыкальному сопровождению тренировок и турниров уже популярен в зарубежных клубах, и Skolkovo Golf Club адаптировал его для своих гостей.

«Мы хотели найти баланс между живым звучанием и технологичностью, поэтому экспериментировали с разными стилями. Музыка помогает создавать настроение и заряжает энергией, не отвлекая от самой игры», — сказала Анна Медведева, директор по развитию Skolkovo Golf Club.

ИИ-саундтреки уже интегрированы в аудиосистему поля и будут звучать до конца сезона. А плейлист уже доступен на платформе SoundCloud — чтобы каждый мог услышать, как звучит гольф в эпоху искусственного интеллекта.