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«Моя волна» появилась в поиске «Яндекс музыки»

Система рекомендаций «Моя волна» теперь и в поиске «Яндекс музыки» — когда не знаешь, что хочешь послушать, достаточно указать жанр или эпоху, свое настроение или чем планируешь заняться. «Моя волна» подберет музыку, которая лучше всего подойдет для каждого случая. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс музыки».

Создать подходящую атмосферу можно в любой момент. Так, по запросу «музыка 80-х» «Моя волна» откроет окно в десятилетие танцевальной музыки. Расслабиться помогут треки по запросам «засыпаю» и «гладить кота», а взбодриться — «за рулем» и «для бега». В числе занятий, которыми часто интересуются, — «работаю», «тренируюсь», «в дороге». Среди жанров популярностью пользуются поп, рок и рэп. Реже встречаются инди, джаз и R&B.

«Моя волна» обучается на поведении миллионов пользователей, использует тысячи статистических признаков и множество специальных нейронных моделей для рекомендации наиболее подходящих треков. «Моя волна» по занятиям и жанрам будет разной для разных подписчиков. Другими словами, она остается персональной, даже если включена конкретная настройка, например «танцую».

«Моя волна» доступна в приложениях «Яндекс музыки».

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