МТС выяснила, что пермяки предпочитают инди-рок

«МТС Медиа» проанализировала музыкальные предпочтения пермяков. Так, самыми популярными жанрами у пермяков признаны инди-рок, инди-поп, танцевальная клубная музыка, рэп и фонк. В ближайшем будущем в музыкальной среде Пермского края ожидается отражение элементов культуры, языка и народных инструментов Коми-Пермяцкого автономного округа. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С точки зрения национального фольклора Пермь только начинает осознавать свою культуру – пока она проявляется в местной кухне, но в будущем ожидается всплеск интереса к собственным этническим мотивам. В Перми развита своя музыкальная среда, большую популярность имеют локальные музыкальные фестивали.

В целом, среди российских слушателей поп-музыка остается лидером предпочтений. Рок занимает вторую позицию по популярности, особенно выделяется панк-рок и пост-панк. Также растет интерес к хип-хопу и R&B, что связано с популярностью коротких видеороликов в социальных сетях. Набирает популярность инди-музыка, особенно в сочетании с элементами этно и рок-музыки.

Эксперты предполагают, что в ближайшие годы возрастет популярность гиперпопа, хип-хопа и R&B. Гиперпоп продолжит набирать обороты, привлекая молодежь ярким и энергичным звучанием. Хип-хоп и R&B останутся в топе благодаря своему присутствию в социальных сетях и коротким клипам. Кроме того, музыканты все чаще будут включать в свою музыку фольклорные мотивы. Этнические элементы добавляют музыке глубину и оригинальность. Например, группы, играющие на национальных инструментах, начинают находить свою нишу и привлекать внимание слушателей, которые хотят услышать что-то новое и необычное.

«Современная российская музыкальная сцена очень разнообразна, но это разнообразие не всегда отражается в медиапространстве. Отсутствие заметных для широкой публики музыкальных медиа ограничивает молодых артистов в продвижении. Все это приводит к тому, что регионы живут своим звуком: развиваются и изменяются локальные жанры, но массовый слушатель об этом узнает только в одном случае - если жанр или его представитель становятся популярным. В Перми есть много талантливых представителей жанров электронной, рок-музыки и других направлений, которые хорошо себя зарекомендовали и на российском уровне. Также о развитии музыкальной индустрии в регионе говорит наличие собственных лейблов. Так, в Перми есть локальный лейбл Vечное Lето (VL Records)», - отметила генеральный директор «МТС Лейбла» Надежда Бойчевски.