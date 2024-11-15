МТС выяснила, что югорчане предпочитают слушать софт-панк и инди-рок

Холдинг «МТС Медиа» вместе с агентством ONSIDE исследовал музыкальные предпочтения жителей Ханты-Мансийского автономного округа. Так, наиболее популярными жанрами признаны софт-панк, инди-рок, поп и рок-музыка. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Одной из причин популярности софт-панка и инди-рока является активное формирование новых молодежных групп в Югре, а также появлением локальных площадок для выступлений. Например, в Сургуте это рок-клуб «102 децибела», дом культуры «Невесомость», культурный центр «Порт», паб «Hops pub», ангар «СпортЗавод». Если 15 лет назад в основном все группы ХМАО играли свойственную для севера очень тяжелую музыку, то сейчас наблюдается движение в сторону легких форматов.

В регионе развита своя музыкальная среда, большую популярность имеют локальные музыкальные фестивали. В их числе «ПикникХМ» – городской ежегодный семейный фестиваль, который проводится с 2015 г., «Воздух» – фестиваль уличной музыки для популяризации андеграунд-культуры, «Морской фестиваль», «Соседи», «СВЕТ», «OMEDIA! - HOPE ON AIR», «Мир звучит» – музыкальный фестиваль современных российских композиторов, «60 параллель» – пятидневный ежегодный фестиваль классической музыки.

Эксперты предполагают, что в ближайшие годы на музыкальную среду сильное влияние окажет искусственный интеллект, который сможет полностью писать музыку, текст, генерировать голос. Возрастет популярность гиперпопа, хип-хопа и R&B. Гиперпоп продолжит набирать обороты, привлекая молодежь ярким и энергичным звучанием. Хип-хоп и R&B останутся в топе благодаря своему присутствию в социальных сетях и коротким клипам. Кроме того, музыканты все чаще будут включать в свою музыку фольклорные мотивы. Этнические элементы добавляют музыке глубину и оригинальность. Например, группы, играющие на национальных инструментах, начинают находить свою нишу и привлекать внимание слушателей, которые хотят услышать что-то новое и необычное.

«Современная российская музыкальная сцена очень разнообразна, но это разнообразие не всегда отражается в медиапространстве. Отсутствие заметных для широкой публики музыкальных медиа ограничивает молодых артистов в продвижении. Все это приводит к тому, что регионы живут своим звуком: развиваются и изменяются локальные жанры, но массовый слушатель об этом узнает только в одном случае - если жанр или его представитель становятся популярным», - отметила генеральный директор «МТС Лейбла» Надежда Бойчевски.