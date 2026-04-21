Время прослушивания треков из рекомендаций в «VK Музыке» выросло на 60%: стриминг поделился результатами работы «VK Микс»

Стриминг продолжает внедрять продуктовые функции для улучшения пользовательского опыта. «VK Музыка» поделилась результатами работы рекомендательной системы в сервисе по итогам I квартала 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители VK.

Количество добавляемых треков из рекомендаций «VK Микс» на одного пользователя выросло год к году на 103%, а время прослушивания пользователями треков из «VK Микс» — на 60%.

Слушатели открывают больше новой музыки в стриминге. Продуктовая команда «VK Музыки» проводит регулярные эксперименты и тестирования пользовательских сценариев, что позволило увеличить количество уникальных треков в рекомендациях на 30% и минимизировать повторы. Число новых релизов в «VK Микс» выросло в 14 раз. Теперь пользователи могут услышать самые свежие новинки от артистов в рекомендациях в течение 30 минут после выхода релизов.

«Алгоритмы рекомендаций «VK Микс» сильнее направлены на открытие новой музыки и улучшение опыта пользователя. Благодаря продуктовым обновлениям и быстрой работе с новыми релизами, которые попадают в рекомендации пользователей в течение 30 минут после выхода, нам удалось добиться эффективного сочетания — роста добавлений треков в «Мою музыку» из «VK Микс» и увеличения общего количества треков в рекомендациях с одновременным ростом основных пользовательских метрик», — сказал Олег Лузин, ведущий менеджер продукта «VK Музыки».

На главной странице «VK Музыки» появились новые разделы, которые формируются на основе рекомендательной системы стриминга. Настройка «Настроения и занятия» подбирает треки, наиболее подходящие для времяпрепровождения: от работы до вечеринки. Также она основывается на настроении пользователя прямо сейчас — от радостного до спокойного. В настройке «Жанры» помимо ранее представленных ключевых направлений (поп, хип-хоп, рок и электроника) появились новые: инди, метал, фолк, фонк, джаз, фанк, эмбиент и панк.

<p>Евгений Степанов, ICL Техно: Создать полноценную отечественную экосистему техники пока нереалистично</p>
В разделе «Похоже на прослушанное» пользователь находит больше треков, которые собраны рекомендательной системой на основе последних прослушанных композиций. Появился раздел «Микс по артистам», где сервис рекомендует пользователю новых исполнителей по его вкусу.

Также в апреле 2026 г. в приложении «VK Музыка» появится раздел «Детям» с безопасным поиском. Слушать детский каталог можно будет через любую колонку по Bluetooth, а весь контент будет доступен в рамках общей подписки на сервис.

Другие материалы рубрики

Илья Шилов, Consid: Рынок складской логистики постепенно уходит от зависимости от решений одного поставщика

Приложения российских банков кишат «дырами». Их тысячи, и это только начало

Как организовать коммуникации на исключительно российских технологиях

В России создан суверенный заменитель Photoshop и Figma. Видео

Принцип Парето в мобильной безопасности: почему защита от реверс-инжиниринга дает максимальный эффект

Каждому россиянину присвоят отдельный цифровой медицинский профиль к 2030 году

Техника

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще