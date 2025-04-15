Прекратил работу главный торрент-трекер России. Причины неизвестны
Rutracker, ранее известный как Torrents.ru, вышел из строя. Он не открывается по всей России, не помогают даже приемы для доступа на нужные ресурсы. Что случилось с популярнейшим в стране трекером, неизвестно, но в других странах он работает.
Обновление
Около 23:00 15 апреля 2025 г. работа Rutracker восстановилась.
Rutracker закончился
В России вышел из строя Rutracker – самый известный в стране и мире торрент-трекер и один из самых старых, существующий с 2004 г. К моменту выхода материала он не работал по всей России – жалобы на невозможность посетить востребованный у россиян портал поступали из Москвы, Волгограда, Екатеринбурга, и из Иркутска.
Rutracker – это бывший Torrents.ru, с 2016 г. навечно заблокированный в России. В последние девять лет россияне получали к нему доступ при помощи известных всем технических средств, однако 15 апреля 2025 г. даже они перестали помогать. При этом аналогичные по наполнению ресурсы пока остаются доступными.
Согласно сайту Downdetector, проблемы с доступом к трекеру начались примерно с 17:00 15 апреля 2025 г. по Москве. К 22:00 того же дня сайт по-прежнему был недоступен, хотя эпизодически его работа кратковременно восстанавливалась.
Виртуальный переезд не помогает, но поможет реальный
Традиционный способ попадания на Rutracker и ему подобные сайты путем виртуального переезда за пределы России, который освоили миллионы россиян за последние годы, не помогает. Вместо заветного сайта пользователи видят сообщение Web Server Down – автоматическую отбивку, которую выдает британский облачный сервис Cloudflare.
Эта ошибка также известна под номером 521. Она появляется тогда, когда веб-сервер без предупреждения разрывает соединение с сетью Cloudflare.
К моменту выхода материала представители сервиса никак не комментировали происходящее. Редакция CNews выяснила, что проблема наблюдается, по всей видимости, только у российских пользователей – зайти на Rutracker без труда смогли жители как минимум нескольких городов Италии и Казахстана.
Паниковать пока рано
За последние полгода это, по меньшей мере, третий случай, когда дальнейшая судьба очень востребованного среди россиян веб-ресурса оказывалась неопределенной. В октябре 2024 г. умер основатель онлайн-библиотеки «Флибуста», а этому предшествовало его попадание в больницу из-за опухоли головного мозга. Он писал, что серверы «Флибусты» были оплачены лишь на несколько недель вперед, но к моменту выхода материала она продолжала работать.
В марте 2025 г. в авиакатастрофе погиб сооснователь The Pirate Bay, регулярно вкладывавший деньги в этот проект. The Pirate Bay – самый известный в мире торрент-трекер, закрыть который пытались власти многих стран, но он тоже продолжает функционировать.
История не повторяется
Сам Rutracker тоже давал поводы для беспокойства за свою судьбу, и притом не единожды. Например, в марте 2022 г. он объявил о собственных антироссийских санкциях, отказавшись работать в России, даже если его исключат из «черного списка» Роскомнадзора. Это стало следствием изменившейся в ту пору геополитики. Впрочем, в течение следующих трех лет россияне без труда посещали его, несмотря на факт его вечной блокировки в стране.
В январе 2023 г. Rutracker перестал открываться в России и был недоступен почти сутки. На главной странице сайта висело сообщение о технических неполадках, причины которых не приводились.
Позже в официальном Telegram-канале сервиса появилось сообщение о проблемах с хостингом. На их устранение ушло длительное время. При этом некоторые пользователи не испытывали никаких проблем с доступом к ресурсу.
Однако раньше пользователи на ошибку 521 в случае с Rutracker не жаловались. Согласно информации из открытых источников, она нередко может указывать на DDoS-атаку. Но эта версия разбивается о тот факт, что за пределами России трекер прекрасно функционирует.
При этом. Как сообщал CNews, в ноябре 2024 г. В России началась эпидемия запретов иностранных хостинг-провайдеров. Проблемы в работе различных ресурсов на тот момент наблюдались даже у сайтов, расположенных на площадках Cloudflare.