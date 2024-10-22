Умер основатель легендарной библиотеки «Флибуста»

Основатель «Флибусты» Stiver умер в Германии. Несколько недель назад у него была диагностирована глиобластома – агрессивная форма рака головного мозга. Перед самой смертью он написал, что серверы библиотеки оплачены, но не уточнил, как надолго. «Флибуста» содержит в себе сотни тысяч книг, доступных абсолютно бесплатно.

Stiver больше не с нами

Ушел из жизни Stiver, создатель пиратской библиотеки «Флибуста». Это легендарный проект, известный каждому россиянину тем, что это гигантская, хорошо каталогизированная и полностью бесплатная коллекция книг, многие из которых найти в открытом доступе или сложно, или невозможно.

Stiver умер в Германии 20 октября 2024 г. В сентябре 2024 г. он сообщал, что находится в больнице, и что у него обнаружили глиобластому. Это очень агрессивная форма рака головного мозга, которая развивается очень быстро, и которая в большинстве случаев приводит к смерти.

В конце сентября 2024 г. Stiver написал, что ему, вероятно, осталось жить всего несколько недель. В результате его прогноз оказался верен, несмотря на то, что в мире существуют примеры удачного исцеления от глиобластомы.

Как будет складываться дальнейшая судьба «Флибусты» без Stiver, предугадать невозможно

Убила Stiver не злокачественная опухоль мозга, но действующее в России законодательство не позволяет CNews указать подлинную причину его смерти.

Тайна личности

Все, что известно о создателе «Флибусты» – это его псевдоним и теперь страна, где он умер. В открытом доступе отсутствуют сведения о его имени, национальности и даже о половой принадлежности – никнейм Stiver с одинаковой вероятностью мог принадлежать как мужчине, так и женщине. Тем не менее, сообщество склоняется к мнению, что это все же был мужчина.

В июле 2016 г. стало известно, что личность Stiver была установлена. Тем не менее, реальное имя скрывавшегося за этим псевдонимом человека тогда не было предано огласке, и он смог сохранять анонимность до самой своей смерти.

Сообщение о смерти Stiver

Но, по всей видимости, восемь с половиной лет назад Stiver действительно был деанонимизирован, поскольку, как сообщал CNews, нашли его именно в Германии – стране, в которой он умер. Хотя, это может быть лишь совпадением.

Кто за главного

Stiver умер 20 октября 2024 г., однако сообщение, в котором он сообщил сообществу о своем страшном диагнозе, впервые опубликованное 23 сентября 2024 г., получило обновление 21 октября 2024 г. Оригинальный пост содержал информацию не только о болезни Stiver, но и о том, что серверы «Флибусты» были оплачены вперед на «несколько недель».

В обновлении сказано, что «серверы оплачены, сайт поддерживается», и все работает в «стабильном режиме». Кто оставил этот апдейт, к моменту выхода материала известно не было.

Существует вероятность, что Stiver успел найти себе замену – преемника, который продолжит его дело и будет заниматься поддержкой и развитием «Флибусты». Но, как бы то ни было, пока что официальных заявлений об этом не поступало.

Важно отметить, что оригинальный пост Stiver был опубликован пользователем admin. Новую публикацию разместил admin2. На это стоит обратить внимание.

Как россиянам подарили «Флибусту»

Проект «Флибуста» зародился в 2009 г., в некотором роде в знак протеста против того, что не менее известная онлайн-библиотека «Либрусек» стала платной. За 15 лет своего существования в архиве «Флибусты» накопилось свыше 630 тыс. книг, прочесть которые можно совершенно бесплатно. Архив к моменту выхода материала занимал более 440 ГБ, был доступен для свободного скачивания и регулярно пополнялся новыми изданиями.

«Флибусту» несколько раз пытались заблокировать – первую попытку власти предприняли в сентябре 2013 г., но через несколько дней сервис уже был исключен из «черного списка». Вторая попытка, датированная июнем 2016 г., оказалась более удачной – с тех пор пиратская библиотека навечно заблокирована в России, что, впрочем, не очень сильно мешает россиянам пользоваться ею.

С момента вечной блокировки прошло более восьми лет, но сервис продолжает существовать и развиваться. Однако смерть Stiver может внести коррективы в дальнейшую судьбу его детища.