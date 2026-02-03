Жители России ценят вовлекающий сюжет в видеорекламе

«Авито Реклама» и рекламная платформа Soloway провели масштабное исследование — в опросе приняли участие восемь тыс. жителей России, чтобы выяснить, какая видеореклама вызывает интерес, запоминается и влияет на решения пользователей. Результаты показали, что ключевой фактор успеха рекламного ролика — вовлекающий сюжет и эмоциональная составляющая. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Почти все пользователи сталкиваются с видеорекламой при просмотре контента: 75% замечают ее регулярно — каждый раз или в большинстве случаев. Лишь 4% респондентов заявили, что не видят рекламу вовсе.

Важно, что видеореклама оказывает реальное влияние на восприятие брендов. Так, 21% опрошенных начинают интересоваться продукцией компании после просмотра ролика, 17% испытывают положительные эмоции, а 8% — готовы совершить покупку. Более того, 46% участников исследования запоминают бренды, с которыми сталкиваются в рекламе, что говорит об эффективности видеоконтента в вопросах узнаваемости.

Исследование также показало, что видеореклама мотивирует к покупкам: 22% опрошенных приобрели товар или услугу в последние три месяца после просмотра рекламного ролика.

Если говорить о длительности видеорекламы, пользователи лучше воспринимают короткие ролики до 30 секунд — об этом рассказали 52% респондентов. Средний формат продолжительностью 30-90 сек интересен 15% пользователей, а длинные ролики от полутора до трех минут привлекают 3% опрошенных. Тренд на сокращение хронометража видео подтверждает аналитика рекламной платформы Soloway.

«Мы проанализировали рекламные кампании за последние 10 лет и увидели явный тренд на сокращение хронометража роликов. После пика в 2018 г. средняя длительность роликов последовательно снижается и к 2023–2025 стабилизируется на уровне 15–16 сек. Это отражает борьбу за внимание: выигрывают короткие форматы с сильным стартом и четким сообщением в первые секунды», — пресс-служба Soloway.

Особое внимание аудитория уделяет содержанию ролика. Главным критерием выбора стала вовлекающая история — ее важность отметили 28% респондентов. На втором месте — спокойное музыкальное сопровождение (22%), создающее комфортное впечатление. Также пользователи ценят сезонность рекламы (17%) — соответствие времени года или празднику.

Другие значимые элементы: понятный призыв к действию — важен для 16%; участие знаменитостей — привлекает 15%; динамичная музыка — нравится 13%; семейные образы и ценности — близки 10%.

Успех видеорекламы сегодня определяется не техническими параметрами, а умением рассказать историю, вызвать отклик и создать доверие к бренду. Современная аудитория выбирает не просто объявление — она ищет смысл, эмоции и релевантность.

Исследование проводилось среди 10 тыс. россиян в возрасте от 18 лет