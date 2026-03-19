ПО Софт Бизнес Кадры Телеком Контент Интернет Веб-сервисы Интернет-ПО Интернет-доступ Интернет-реклама Цифровизация Бизнес-приложения ИТ в госсекторе Ритейл Интернет ИТ в торговле
Авторы каналов в Max смогут зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора для получения донатов

В Max у каналов с 10 тыс. подписчиков появилась возможность зарегистрироваться в реестре Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Это позволит им размещать рекламу, собирать донаты, а другим каналам — репостить их сообщения.

Формирование реестра

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) России включил национальный мессенджер Max в реестр социальных сетей, присвоив онлайн-платформе новый официальный статус, об этом CNews сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, что с 1 ноября 2024 г. владельцы страниц в социальных сетях, аудитория которых превышает 10 тыс. пользователей, сообщают о себе сведения в Роскомнадзор. С марта 2026 г. это требование распространяется и на авторов каналов в Max с аудиторией свыше 10 тыс. подписчиков. Помимо этого, онлайн-платформа обязана соблюдать российское законодательство о самоконтроле социальных сетей, включая мониторинг и удаление запрещенного контента.

Max — российская цифровая платформа для общения и решения повседневных задач. Общайтесь с близкими в привычных форматах и бесплатно делитесь файлами до 4 ГБ. По мнению ИТ-разработчиков, мессенджер обеспечит защиту личных данных и высокое качество звонков даже при слабом соединении сети.

maks2.jpg

Одновременно с введением нового статуса в мессенджере была запущена ИТ-система верификации каналов. Как сообщила CNews пресс-служба Max, владельцы каналов с аудиторией от 10 тыс. подписчиков получили возможность пройти верификацию и получить специальную отметку «А+». Наличие же данной отметки способствует повышению уровня доверия со стороны рекламодателей в России и открывает дополнительные возможности монетизации, в частности — прием донатов от аудитории. Онлайн-сервис доступен физическим и юридическим лицам с подтвержденной учетной записью.

454545454gl.jpg

Новый статус в мессенджере Мах

Донат — добровольное пожертвование, финансовая поддержка от человека (донора) другому человеку или же проекту (получателю) онлайн. Это не оплата товара, а взнос по желанию.

Этапы получения

Для получения значка необходимо подать заявку на регистрацию канала в реестре Роскомнадзора через портал «Госуслуг».

Сперва нужно подать через специальную форму сведения о владельцах и канале, после чего заявке присваивается уникальный номер. Его необходимо в течение трех дней указать в боте мессенджера «Метка А+».

В течение 10 рабочих дней ведомство принимает решение о включении канала в реестр. Уведомление об этом приходит заявителю в личный кабинет на «Госуслугах».

Переход российских школ

В марте 2026 г. на докладе в Кремле министр просвещения Сергей Кравцов рассказал Президенту России Владимиру Путину о переходе на Max 20 млн учителей и учеников — всех российских школ. Он упомянул, что именно так, выполняется поручение по защите школьников от деструктивного контента.

«Это защищенный мессенджер, здесь и доступ к дневникам, к школьным заданиям, поступление в детские сады, школы. Здесь работу совершенствуем», — рассказал Сергей Кравцов.

Однако всего полгода назад источники в образовательных кругах публиковали внутреннюю презентацию от проекта «Московское образование» — там была и отчетность по проникновению Mаха в московские школы: среди учеников, среди учителей и среди родителей. По всем этим группам уровень проникновения, судя по презентации, оказался недостаточным, ведь у родителей он был 20%, у учителей — 62%, у школьников — всего 7%. Характерно, что наименьшее проникновение мессенджер показал в корреляции с рейтингом российских школ. В школах с высоким, ежегодно подтверждаемым рейтингом качества подготовки учеников, проникновение Маха было хуже.

Антон Денисенко

Другие материалы рубрики

Без шума и пыли: что умеет новый потоковый сканер из России

Минпромторг массово штрафует микроэлектронику в России. Производители боятся банкротства

Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать построение инфраструктуры производителю ПАК

В России перестали справляться с замедлением Telegram и Youtube из-за перегрузки ИТ-оборудования у операторов

Андрей Нисанов, «ФосАгро»: «Мы не ошиблись с выбором» — о переходе с Oracle EBS на Global ERP

При использовании ИИ-контента нужно будет уведомлять пользователя соответствующей маркировкой, а ИТ-разработчики будут обязаны соблюдать ряд правил

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/