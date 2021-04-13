«Сбер» приобретает 80% в компании InSales

К экосистеме «Сбера» присоединяется платформа для управления онлайн-торговлей от компании InSales — сторонами была подписана юридически обязывающая документация по сделке. Решения InSales позволяют предпринимателям запускать и управлять онлайн-бизнесом, включая торговлю через интернет-магазин, маркетплейсы, социальные сети и другие электронные витрины.

В рамках сделки «Сбер» приобретает долю в размере 80% в компании InSales, 20% остается у трех ее основателей и топ-менеджеров. Закрытие сделки ожидается во втором квартале 2021 года после выполнения отлагательных условий.

Сбер и InSales планируют активно развивать платформу, расширять перечень предлагаемых сервисов, выходить в новые сегменты рынка и в ближайшей перспективе сделать на ее основе единый инструмент для управления онлайн-торговлей на всех электронных витринах, включающий все необходимые B2B-сервисы для интернет-предпринимателей.

«Присоединение InSales к экосистеме Сбера — это прежде всего новые возможности для малого и среднего бизнеса, который составляет большинство наших корпоративных клиентов — более 2,5 млн юридических лиц. Мы хотим взять на себя всю рутину, которая мешает предпринимателю сосредоточиться на развитии своего дела. И речь не просто о создании сайта интернет-магазина, но о полном цикле управления онлайн-продажами. Наша цель — предоставить любой компании возможность начать свой онлайн-бизнес максимально эффективно, используя все доступные инструменты и каналы продаж. Сегодня на платформе InSales уже работает более 8 тысяч активных предпринимателей, совокупный товарооборот которых за прошлый год составил более 58 млрд рублей. Благодаря технологиям, сервисам, продуктам и инвестициям Сбера платформа будет активно развиваться и дополняться новыми продуктами и решениями — как экосистемы Сбера, так и других ведущих рыночных игроков, в результате чего мы ожидаем, что масштабы бизнеса InSales кратно увеличатся в ближайшие несколько лет, - сказал Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка.

«За последние 1,5 года рынок интернет-торговли сделал качественный рывок в новых каналах, технологиях и форматах онлайн-продаж. Сейчас эти технологии доступны в основном для крупных онлайн-ритейлеров. А мы, как технологическая компания, делаем доступными данные технологии для широкого круга производителей и ритейла. Убираем технические барьеры, позволяем работать со всеми современными каналами онлайн-продаж без привлечения технических специалистов, разработки и интеграции. Поддержание высокой скорость изменений и нахождение на переднем крае технологий онлайн-торговли требует заметных объемов инвестиций. Поэтому данный шаг является для нас естественным ответом на рыночные изменения. Экосистема Сбера собирает сильнейших игроков в своих нишах. А продуктовые синергии позволят предоставлять ритейлерам и производителям инструменты и сервисы качественно нового уровня: выход на маркетплейсы, запуск собственной онлайн-розницы, автоматизацию работы с социальными сетями и мессенджерами, интегрированную инфраструктуру доставки и приёма платежей», - сказал Тимофей Горшков, генеральный директор и сооснователь компании InSales.

InSales разрабатывает инновационное программное обеспечение для предпринимателей, работающих в электронной коммерции в России, Украине и Казахстане, и является лидером среди CMS-платформ для интернет-магазинов, работающих по модели SaaS. Компания фокусируется на работе с клиентами их сегментов среднего и малого бизнеса. Платформа InSales берет на себя все основные технические задачи интернет-предпринимателя, включая разработку дизайна и контента сайта, администрирование, управление запасами и заказами, коммуникации с клиентами, интеграцию доставки и платежных решений, продвижение бизнеса и пр.