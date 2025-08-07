Разделы

«МТС Exolve» предоставила цифровые сервисы агентству элитной недвижимости Prime

«МТС Exolve», разработчик коммуникационных решений для бизнеса, предоставила цифровые сервисы компании Prime — международному агентству недвижимости, специализирующемуся на объектах в Москве, Дубае и других популярных направлениях.

В рамках реализации проекта «МТС Exolve» внедрила современные цифровые коммуникационные сервисы, осуществив их интеграцию с CRM-системой клиента через «Телеком-API». Это решение позволило агентству повысить конверсию в успешные звонки на 15%, усилить контроль над клиентскими коммуникациями и повысить их эффективность на каждом этапе воронки.

«Prime — международное агентство и бренд с глубокой экспертизой в элитной недвижимости, для нас крайне важна возможность масштабировать коммуникационную инфраструктуру в соответствии с динамичным ростом бизнеса, одновременно оставаясь на связи и неуклонно повышая качество клиентского сервиса», — отметила руководитель отдела маркетинга и PR компании Prime Анна Лобанова.

«В рамках сотрудничества с «МТС Exolve» агентство Prime получило эффективное решение для управления клиентскими коммуникациями, что помогло ускорить клиентский путь, сделать процессы более гибкими и управляемыми, а сервис — ещё более высоким, — сказал директор по продажам и обслуживанию «МТС Exolve» Костас Дубосас. — На рынке недвижимости, где стоимость привлечения клиента на покупку традиционно высока, использование цифровых коммуникационных сервисов является важным фактором повышения конкурентоспособности».

